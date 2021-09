अमेरिका जाने के लिए पाकिस्तानी एयरस्पेस से गुजरा पीएम मोदी का विमान

PM Modi in America: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं. गुरुवार सुबह पीएम मोदी का विमान अमेरिका के वाशिंगटन में लैंड हुआ. खास बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान इस बार पाकिस्तान के एयरस्पेस से होकर गुजरा है, इसके लिए पाकिस्तान ने परमिशन भी दी थी.



समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पाकिस्तान के एयरस्पेस से ही गुजरा है. हालांकि सरकार ने अभी इसपर कुछ नहीं कहा है.

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार24 के मुताबिक, पीएम मोदी का विमान Boeing 777-337 बुधवार को सुबह नई दिल्ली से उड़ा था. इसके बाद ये विमान पाकिस्तान और ईरान से होते हुए अमेरिका पहुंचा.

