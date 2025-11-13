scorecardresearch
 

अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर की गलती ने छीने 17,000 जॉब्स, हजारों भारतीयों पर होगा असर

अमेरिका में भारतीय मूल के एक अवैध ट्रक ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया था जिसकी वजह से विदेशी ड्राइवरों पर शिकंजा कस गया है. अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने हजारों विदेशों नागरिकों के कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है. राज्य का कहना है कि लाइसेंस अवैध हैं. इस कदम से भारतीय और भारतीय मूल के ड्राइवरों पर असर होगा.

अमेरिका में सिख ट्रक ड्राइवरों के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं (Representative Image: AI)
अमेरिका में सिख ट्रक ड्राइवरों के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं (Representative Image: AI)

अमेरिका में भारतीय मूल के एक अवैध प्रवासी की गलती 17,000 विदेशियों को भारी पड़ी है जिनमें हजारों भारतीय भी शामिल हैं. अगस्त में फ्लोरिडा में भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से तीन लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद अब अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने विदेशी नागरिकों को जारी किए गए 17,000 कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है.

अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चिंता जताई थी कि इनमें से कुछ लाइसेंस गैरकानूनी प्रवासियों को गलत तरीके से जारी किए गए हो सकते हैं जिसके बाद कैलिफोर्निया ने यह कदम उठाया है.

भारतीय मूल के अवैध प्रवासी चालक से दुर्घटना तब हुई थी जब वो यू-टर्न ले रहा था. इस हादसे के बाद पूरे अमेरिका में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जांच शुरू की गई थी.

भारतीय और भारतीय मूल के ड्राइवरों पर असर

हालांकि कैलिफोर्निया सरकार ने प्रभावित प्रवासी चालकों का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस कदम का असर सबसे ज्यादा भारतीय और भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवरों पर पड़ेगा.

अमेरिका में भारतीय-सिख समुदाय ने पिछले एक दशक में ट्रक ड्राइवरों की भारी कमी को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाई है. लॉस एंजिल्स टाइम्स की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कैलिफोर्निया में भी सिख समुदाय के ट्रक चालकों की संख्या तेजी से बढ़ी है.

क्यों रद्द किए जा रहे हैं लाइसेंस?

कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजम ने बुधवार को कहा कि ये लाइसेंस अवैध हैं, क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट बढ़ा दी गई है लेकिन जिनको ये जारी किए गए थे, उनके पास अमेरिका में रहने की कानूनी इजाजत खत्म हो गई है.

कैलिफोर्निया के परिवहन विभाग के हवाले से न्यूज एजेंसी एपी ने बताया कि यही कारण है कि अब इन लाइसेंसों को रद्द किया जा रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने कैलिफोर्निया में एक और भारतीय अवैध ट्रक ड्राइवर से जुड़ी दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई थी, जिसने इस मुद्दे पर चिंता और बढ़ा दी.

गैरकानूनी ड्राइवरों को लेकर कैलिफोर्निया और ट्रंप प्रशासन के बीच यह मामला अब राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है- एक ओर ट्रंप प्रशासन है और दूसरी ओर डेमोक्रेट शासित कैलिफोर्निया सरकार.

अमेरिका के परिवहन मंत्री ने कैलिफोर्निया पर साधा निशाना

अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन पी. डफी (Sean P. Duffy) ने कैलिफोर्निया सरकार के दावे को खारिज करते हुए कहा कि राज्य ने इस पूरी प्रक्रिया को गलत तरीके से संभाला है.

उन्होंने कहा, 'कई हफ्तों तक दावा करने के बाद कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, अब गैविन न्यूजम और कैलिफोर्निया रंगे हाथ पकड़े गए हैं. हम उनकी सच्चाई सामने लेकर आए हैं. अब 17,000 अवैध रूप से जारी ट्रक लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं.'

डफी ने आगे कहा, 'यह तो बस शुरुआत है. मेरी टीम यह सुनिश्चित करेगी कि कैलिफोर्निया की सड़कों पर कोई भी अवैध प्रवासी ट्रक या स्कूल बस न चला रहा हो.'

हालांकि, डेमोक्रेट गवर्नर के ऑफिस और ट्रंप प्रशासन के परिवहन विभाग दोनों इस बात पर सहमत हैं कि ये लाइसेंस पहले से लागू मानकों का उल्लंघन करते थे. ये वही मानक हैं जिन्हें फ्लोरिडा हादसे के बाद परिवहन मंत्री डफी ने और सख्त कर दिया था. 

