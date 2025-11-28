हांगकांग अग्निकांड में अब तक 128 लोगों की मौत, सरकार ने पीड़ित परिवारों को दी बड़ी मदद

हांगकांग में एक भीषण अग्निकांड ने भारी तबाही मचाई है, जहां सात हाई-राइज इमारतों में लगी भीषण आग के तीन दिन बाद बचाव, खोज और तलाशी अभियान शुक्रवार को रोक दिया गया. हांगकांग सरकार ने पुष्टि की है कि ताई पो स्थित वांग फुक कोर्ट में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है.

सुरक्षा सचिव क्रिस टैंग पिंग-क्युंग ने बताया कि 200 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं, और आशंका है कि पुलिस द्वारा जांच शुरू किए जाने पर और शव मिल सकते हैं. तीन दिवसीय ऑपरेशन के दौरान कुल 391 दमकल इंजन, 185 एम्बुलेंस और 2,311 फायर तथा एम्बुलेंस कर्मियों को तैनात किया गया था.

दुखद रूप से, एक फायर फाइटर की मृत्यु हो गई और 12 घायल हुए. हांगकांग पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि लगभग 1,984 अपार्टमेंट में रहने वाले 4,600 निवासियों वाली इमारतों के समूह में आग कैसे लगी.

फोम बोर्ड से लगी आग

हांगकांग की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई द्वारा इमारतों के नवीनीकरण कार्य से जुड़े आठ लोगों (जिनमें एक महिला भी शामिल है) को गिरफ्तार किया गया है. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है लेकिन आशंका है कि खिड़कियों के बाहर लगे स्टायरोफोम (फोम बोर्ड) ने आग को तेजी से फैलाने में मदद की.

टैंग ने बताया कि आग सबसे पहले वांग चेओंग हाउस के निचले स्तर के बाहरी जाल में लगी, जिससे फोम बोर्डों में आग लग गई और यह तेजी से अन्य इमारतों में फैल गई. इससे शीशे टूट गए, आग तेज हो गई और बड़े पैमाने पर एक साथ आग लगने की आपदा हुई.

सरकार ने दी मदद

सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 200,000 हांगकांग डॉलर (लगभग 25,693 अमेरिकी डॉलर) की "शोक भुगतान" राशि देने की घोषणा की है. इसके अलावा अगले हफ्ते से प्रति परिवार 50,000 हांगकांग डॉलर का निर्वाह भत्ता वितरित किया जाएगा.

प्रभावित प्रत्येक परिवार को उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 हांगकांग डॉलर का आपातकालीन नकद अनुदान भी दिया गया है. इमारतें पूरी तरह से जल जाने के कारण, बचे हुए लोगों को पास के 1,000 खाली फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया गया है.

