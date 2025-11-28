scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हांगकांग अग्निकांड में अब तक 128 लोगों की मौत, सरकार ने पीड़ित परिवारों को दी बड़ी मदद

हांगकांग के ताई पो स्थित वांग फुक कोर्ट में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 128 हो गई है, जबकि 200 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं. तीन दिन बाद बचाव अभियान रोक दिया गया है. आग लगने के कारण की जांच शुरू हो गई है और पुलिस ने निर्माण कार्य से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Advertisement
X
खिड़कियों के बाहर लगा 'स्टायरोफोम' आग के तेजी से फैलने की मुख्य वजह होने का शक है (Photo- AP)
खिड़कियों के बाहर लगा 'स्टायरोफोम' आग के तेजी से फैलने की मुख्य वजह होने का शक है (Photo- AP)

हांगकांग में एक भीषण अग्निकांड ने भारी तबाही मचाई है, जहां सात हाई-राइज इमारतों में लगी भीषण आग के तीन दिन बाद बचाव, खोज और तलाशी अभियान शुक्रवार को रोक दिया गया. हांगकांग सरकार ने पुष्टि की है कि ताई पो स्थित वांग फुक कोर्ट में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है.

सुरक्षा सचिव क्रिस टैंग पिंग-क्युंग ने बताया कि 200 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं, और आशंका है कि पुलिस द्वारा जांच शुरू किए जाने पर और शव मिल सकते हैं. तीन दिवसीय ऑपरेशन के दौरान कुल 391 दमकल इंजन, 185 एम्बुलेंस और 2,311 फायर तथा एम्बुलेंस कर्मियों को तैनात किया गया था.

दुखद रूप से, एक फायर फाइटर की मृत्यु हो गई और 12 घायल हुए. हांगकांग पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि लगभग 1,984 अपार्टमेंट में रहने वाले 4,600 निवासियों वाली इमारतों के समूह में आग कैसे लगी.

सम्बंधित ख़बरें

Hongkong Fire
अग्निकांड में 128 मौतें... अब भी शव उगल रहा हॉन्ग कॉन्ग का हाई राइज बिल्डिंग 
दुनिया आजतक: हॉन्ग कॉन्ग की रिहायशी इमारतों में कैसे लगी भीषण आग?  
Hongkong Fire
यहां इमारतों में कैसे लगी इतनी भीषण आग? 
हॉन्ग कॉन्ग में 77 साल में सबसे भीषण आग (Photo: Reuters)
4600 लोगों का बसेरा चार मिनट में खाक... हॉन्ग कॉन्ग में 94 मौतों का कौन जिम्मेदार 
Hong Kong Fire
हांगकांग की इमारतों में कैसे लगी इतनी भीषण आग, अब तक 55 की मौत, 279 लापता 

यह भी पढ़ें: हांगकांग अग्निकांड से हम क्या सीख सकते हैं? हाई राइज बिल्डिंग्स पर एक्सपर्ट्स के क्या सुझाव हैं

फोम बोर्ड से लगी आग

हांगकांग की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई द्वारा इमारतों के नवीनीकरण कार्य से जुड़े आठ लोगों (जिनमें एक महिला भी शामिल है) को गिरफ्तार किया गया है. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है लेकिन आशंका है कि खिड़कियों के बाहर लगे स्टायरोफोम (फोम बोर्ड) ने आग को तेजी से फैलाने में मदद की.

Advertisement

टैंग ने बताया कि आग सबसे पहले वांग चेओंग हाउस के निचले स्तर के बाहरी जाल में लगी, जिससे फोम बोर्डों में आग लग गई और यह तेजी से अन्य इमारतों में फैल गई. इससे शीशे टूट गए, आग तेज हो गई और बड़े पैमाने पर एक साथ आग लगने की आपदा हुई.

सरकार ने दी मदद

सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 200,000 हांगकांग डॉलर (लगभग 25,693 अमेरिकी डॉलर) की "शोक भुगतान" राशि देने की घोषणा की है. इसके अलावा अगले हफ्ते से प्रति परिवार 50,000 हांगकांग डॉलर का निर्वाह भत्ता वितरित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: तस्वीरों में देखें हांगकांग की विनाशकारी आग, कैसे धू-धू कर जल उठीं मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स

प्रभावित प्रत्येक परिवार को उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 हांगकांग डॉलर का आपातकालीन नकद अनुदान भी दिया गया है. इमारतें पूरी तरह से जल जाने के कारण, बचे हुए लोगों को पास के 1,000 खाली फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement