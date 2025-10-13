scorecardresearch
 

कैद में किसी की गई आंख, कोई अस्थमा का शिकार! उन 20 बंधकों की कहानी जिन्हें छोड़ रहा हमास

हमास ने 20 इजराइली बंधकों के नामों की लिस्ट जारी की है जिन्हें रिहा किया जा रहा है. छोड़े जाने वाले बंधकों में बहुत से वो लोग हैं जिन्हें म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान अगवा किया गया था. बताया जा रहा है कैद में इनकी हालत बेहद खराब हो गई है.

हमास की तरफ से रिहा किए जाने वाले बंधक
हमास ने आज रिहा किए जाने वाले 20 इजराइली बंधकों के नामों की लिस्ट जारी की है जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे अभी जिंदा है. हमास की तरफ से जारी लिस्ट इजरायल की तरफ से जारी लिस्ट के जैसा ही है. हमास ने कहा है कि अल-अक्सा कैदी अदला-बदली समझौते के तहत अल-कसम ब्रिगेड ने जिंदा 'जायोनी बंदियों' को रिहा करने का फैसला किया है.

हमास के मुताबिक, इजरायल को सौंपे जाने वाले जिंदा बंधकों के नाम इस प्रकार हैं-

बार अब्राहम कुपरस्टीन

अवितार डेविड

योसेफ हाइम ओहाना

सेगेव कैल्फोन

अविनातान ओर

एलकाना बुहबट

मैक्सिम हेरकिन

निमरोद कोहेन

माटन त्सांगावकर

डेविड कोन्यो

एतान हॉर्न

माटन एंग्रिस्ट

एतान मोर

गाली बर्मन

ज़ेव बर्मन

ओमरी मीरन

अलोन ओहेल

गाय गिलबोआ-डलाल

रोम ब्रासलाव्स्की

एरियल कोन्यो


कौन हैं ये 20 कैदी जिन्हें रिहा करेगा हमास?

एरियल कुनियो (Ariel Cunio)

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इनकी उम्र 28 साल है और हमास ने इजरायल पर 7 अक्तूबर 2023 के हमले के दौरान इन्हें बंधक बनाया था. उनके भाई एतान ने बताया कि एरियल ने आखिरी बार उनसे कहा था- ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी हॉरर मूवी में हूं. हमास के हमले में एरियल की पार्टनर भी बंधक बनाई गई थीं जिन्हें जनवरी 2025 में दो महीने के संघर्ष विराम समझौते के दौरान रिहा किया गया था.

डेविड कुनियो (David Cunio)

इनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है. एरियल के बड़े भाई, उनकी पत्नी शेरोन और उनकी 3 साल की जुड़वां बेटियां एमा और युली को भी 7 अक्टूबर को निर ओज म्यूजिक फेस्टिवल पर किए हमले में बंधक बनाया गया था. नवंबर 2023 में एक सप्ताह के संघर्ष विराम के दौरान डेविड को छोड़ परिवार के बाकी सभी सदस्य रिहा हो गए थे. डेविड के परिवार को पता नहीं था कि वो जिंदा हैं भी या नहीं लेकिन फरवरी 2025 में अन्य रिहा हुए बंधकों ने परिवार को उनके जिंदा होने की खबर दी थी.

गेली और जिव बर्मन (Gali & Ziv Berman)

उम्र 28 वर्ष (जुड़वां भाई). दोनों भाई Kibbutz Kfar Aza से अपनी पड़ोसी एमिली दमारी के साथ अगवा किए गए. जिव को एमिली के साथ 40 दिनों तक रखा गया था, फिर अलग कर दिया गया. एमिली को जनवरी 2025 में रिहा किया गया. अन्य रिहा बंधकों ने बताया कि गेली और जिव जिंदा हैं.

माटन एंग्रिस्ट (Matan Angrest)

उम्र 22 वर्ष. 7 अक्टूबर के हमले के दौरान इजरायली सेना (IDF) के टैंक में तैनात थे. एक वीडियो में दिखा कि भीड़ उन्हें घायल और बेहोश अवस्था में टैंक से बाहर खींच रही है. उन्हें बंधक बना लिया गया था और परिवार को पता चला था कि वो अस्थमा, जलन और संक्रमण से जूझ रहे हैं.

माटन जंगाउकर (Matan Zangauker)

उम्र 25 वर्ष. अपनी पार्टनर इलाना ग्रिट्जव्स्की के साथ निर ओज से अगवा हुए. इलाना नवंबर 2023 में रिहा हुई. दिसंबर 2024 में हमास ने एक वीडियो जारी किया जिसमें माटन ने गाजा में भोजन, पानी और दवाइयों की भारी कमी की बात कही.

एतान हॉर्न (Eitan Horn)

उम्र 38 वर्ष (इजरायली-अर्जेंटीनी नागरिक). अपने भाई यायर के साथ निर ओज से अगवा हुए थे. यायर फरवरी 2025 में रिहा हुए. रिहाई से पहले हमास ने वीडियो जारी किया था जिसमें दोनों भाइयों को गले लगते और रोते दिखाया गया था. आखिरकार एतान भी अपने भाई की तरह अब रिहा हो रहे हैं.

निमरोद कोहेन (Nimrod Cohen)

उम्र 21 वर्ष. 7 अक्टूबर में टैंक पर हमले के दौरान निमरोद को अगवा किया गया. फरवरी 2025 में रिहा बंधकों ने बताया कि वो जिंदा हैं लेकिन उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बहुत खराब है.

ओमरी मीरन (Omri Miran)

उम्र 48 वर्ष. इन्हें उनके नाहल ओज स्थित घर से अगवा किया गया था. उनकी पत्नी लिशेय बताती हैं कि उन्हें उनकी ही कार में अगवा करके ले जाया गया था. अप्रैल 2025 में हमास ने उनका जन्मदिन मनाते हुए एक वीडियो जारी किया था. उनकी पत्नी लिशाय ने कहा- 'मैं हमेशा से एक बात जानती हूं कि ओमरी एक सर्वाइवर है.'

नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा किए गए बंधक-

गाई गिलबोआ-डलाल (Guy Gilboa-Dalal)

उम्र 24 वर्ष. भाई के साथ फेस्टिवल में थे जिस दौरान उन्हें अगवा कर लिया गया. एक वीडियो में उन्हें और एक अन्य बंधक एलोन ओहेल को गाजा सिटी में घुमाया जाता दिखाया गया.

एलोन ओहेल (Alon Ohel)

उम्र 24 वर्ष (इजरायली-जर्मन-सर्बियाई नागरिक). हमास ने इन्हें भी नोवा फेस्टिवल से अगवा किया था. अगस्त 2025 के वीडियो में वो गाई के साथ दिखाई दिए. बताया गया कि उनकी एक आंख की रोशनी चली गई है.

योसेफ-हाइम ओहाना (Yosef-Chaim Ohana)

उम्र 25 वर्ष. योसेफ के एक दोस्त ने बताया कि वो म्यूजिक फेस्टिवल में हमास के हमले में घायल लोगों की  मदद कर रहे थे, तभी उन्हें अगवा कर लिया गया. मई 2025 में हमास ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वे एक अन्य बंधक एल्काना बोहबोट के पास बैठे दिखाई दिए.

एल्काना बोहबोट (Elkana Bohbot)

उम्र 36 वर्ष. फेस्टिवल में काम कर रहे थे. फरवरी 2025 में रिहा बंधकों ने बताया कि वो अस्थमा और त्वचा की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं.

अविनातान ओर (Avinatan Or)

 उम्र 32 वर्ष. अपनी गर्लफ्रेंड नोआ अर्जमानी के साथ अगवा हुए थे. नोआ को जून 2024 में इजरायली सेना ने छुड़ाया. मार्च 2025 में अविनातान के परिवार को उनके जिंदा होने के संकेत मिले थे.

एतान मोर (Eitan Mor)

 उम्र 25 वर्ष. फेस्टिवल में सुरक्षा गार्ड थे. फरवरी 2025 में एतान के जिंदा होने की खबर उनके परिवार को मिली थी. हमास की कैद में एतान ने दूसरे बंधकों की बहुत हिम्मत बढ़ाई. 

मैक्सिम हेरकिन (Maxim Herkin)

उम्र 37 वर्ष (इजरायल-रूसी नागरिक) फेस्टिवल में शामिल थे. अप्रैल 2025 में उनका और बार कुपरस्टीन का वीडियो सामने आया जिससे पहली बार पता चला कि दोनों जिंदा है.

बार कुपरस्टीन (Bar Kupershtein) 

उम्र 23 वर्ष. म्यूजिक फेस्टिवल में हमास के हमले से भागने के बजाए घायलों की मदद के लिए रुके जिसके बाद उन्हें अगवा कर लिया गया. अप्रैल 2025 में एक अन्य बंधक मैक्सिम के साथ वीडियो में दिखे जिसके बाद उनके जिंदा होने का पता चला था.

सेगेव कैल्फोन (Segev Kalfon)

 उम्र 27 वर्ष. हमास के हमले के समय दोस्त के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें हमास ने पकड़कर अगवा कर लिया. फरवरी 2025 में एक रिहा बंधक ने बताया कि उन्हें सुरंग में भयानक हालात में रखा गया है.

एवयातार डेविड (Evyatar David)

उम्र 24 वर्ष. इन्हें फेस्टिवल से ही अगवा किया गया था. अगस्त 2025 में हमास के वीडियो में वे बेहद कमजोर और कुपोषित अवस्था में दिखे.

रोम ब्रासलाव्स्की (Rom Braslavsky)

उम्र 21 वर्ष. म्यूजिक फेस्टिवल की सुरक्षा टीम का हिस्सा थे. अगस्त 2025 में इस्लामिक जिहाद के एक वीडियो में दिखे थे. वीडियो में रोम गाजा में भूख-प्यास की स्थिति पर बात कर रहे थे. 

---- समाप्त ----
