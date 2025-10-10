गाजा में युद्धविराम लागू, पीछे हटने लगे सैनिक... इजरायली सेना ने किया ऐलान

इजरायल और हमास के बीच 2 साल से चल रही जंग अब थम गई है. इज़रायली सेना ने शुक्रवार को घोषणा की कि गाज़ा में युद्धविराम समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है. इस समझौते के तहत कुछ इलाकों से सैनिकों को पुनः तैनात (relocate) किया जा रहा है.

