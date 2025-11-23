scorecardresearch
 

G20 में छाई रही PM मोदी- मेलोनी की जुगलबंदी, कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत

साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तीसरी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान, शिक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर चर्चा की.

पीएम मोदी ने मेलोनी से की मुलाकात. (photo: X @Ani)
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, एआई, अंतरिक्ष, रक्षा और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से हाथ मिलाकर अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए बातचीत की. इस साल ये मोदी और मेलोनी की तीसरी मुलाकात है. दोनों नेताओं ने एक द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल भी मौजूद थे.

बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा, 'प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई. भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है, जिससे हमारे देशों के लोगों को बहुत लाभ हो रहा है.'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'उनकी बातचीत व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, एआई, रक्षा और सुरक्षा, अंतरिक्ष, अनुसंधान, नवाचार और संस्कृति में संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित थी.'

विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, नेताओं ने निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पीपल-टू-पीपल संबंधों और आतंकवाद विरोध जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में हुए विकास की समीक्षा की और सकारात्मक मूल्यांकन किया.

दोनों देशों को होगा लाभ

MEA ने आगे बताया कि दोनों नेताओं ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 पर हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं और लोगों को लाभ होगा.

उन्होंने कहा कि मेलोनी ने 2026 में भारत द्वारा आयोजित किये जाने वाले एआई शिखर सम्मेलन के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया.

भारत-इटली व्यापार 2023-2024 में लगभग 15 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2000 से इटली से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 4 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है.

मेलोनी ने साझा की तस्वीरें

इससे पहले शनिवार को इतालवी प्रधानमंत्री ने जी-20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र की तस्वीरें साझा की थीं. उन्होंने जी-20 अध्यक्ष, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें पोस्ट की थीं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

तीसरी बार G20 में मुलाकात

बता दें कि पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की ये इस साल में तीसरी मुलाकात थी. इससे पहले जून 2025 में कनाडा के कानानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन और पिछले साल दिसंबर में दुबई में COP28 के दौरान भी दोनों नेताओं की दोस्ती दुनिया ने देखी थी. COP28 में मेलोनी ने मोदी के साथ ली गई सेल्फी के साथ लिखा था- 'Good friends at COP28.'

