मेक्सिको में बंद किया गया 'सुसाइड ब्रिज', आत्महत्याओं के लिए चर्चा में था 600 फुट ऊंचा पुल

न्यू मैक्सिको में रियो ग्रांडे गॉर्ज ब्रिज पर हाल में हुई आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों के कारण इसे पैदल यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है. इसकी अनिश्चितकालीन बंदी की घोषणा की गई है. इससे एक दिन पहले ही यहां एक 15 वर्षीय स्थानीय लड़के का शव बरामद किया गया था, जिसने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी थी. यह 2025 में ब्रिज पर छठा मामला था.

पिछले तीन हफ्तों में ही तीन लोग आत्महत्या कर चुके हैं, जिसमें 60 वर्षीय अमेरिकी आर्मी के पूर्व सैनिक भी शामिल हैं जो कि PTSD से पीड़ित थे. अधिकारियों के अनुसार, हाल के इन घटनाओं के बाद इस साल रिकॉर्ड मौतें दर्ज की गई हैं.

यह स्टील-आर्च ब्रिज 1,280 फीट (390 मीटर) लंबा है और ताओस से पांच मील उत्तर-पश्चिम में रियो ग्रांडे के ऊपर फैला हुआ है. यह न केवल पर्यटकों को आकर्षित करता है बल्कि आत्महत्या के लिए भी कुख्यात बन गया है. चार फीट की रेलिंग आसानी से पार की जा सकती है, जो सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है. यह पुल 600 फुट ऊंचा है.

आत्महत्या रोकथाम की कार्यकर्ता एशली रोस्सलर और न्यू मैक्सिको फाइट फॉर लाइफ फाउंडेशन की संस्थापक, ने तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता जताई थी. उन्होंने कहा, "हम लोगों के लिए खुदकुशी करना बहुत आसान बना रहे हैं. अगर हम उन्हें रोकने का प्रयास करें, तो शायद यह बच्चा अपनी जान नहीं लेता."

ब्रिज पर जाल लगाने से सुसाइड में आई गिरावट

देखा गया है कि सुरक्षा जालों और बाड़ों के कारण आत्महत्याओं में उल्लेखनीय कमी आई है. सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज पर 2024 में जाल लगाने के बाद आत्महत्याओं में 73% की गिरावट आई. फ्लोरिडा के सनशाइन स्कायवे ब्रिज पर भी 2021 में 11 फुट ऊंची जाली लगाने के बाद मौतों में काफी कमी देखी गई.

ब्रिज पर बढ़ाई गई सुरक्षा

न्यू मैक्सिको परिवहन विभाग ने ब्रिज पर अडवांस्ड क्राइसिस कॉल बॉक्स पहले ही स्थापित कर दिए हैं. हालांकि 2018 की एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया था कि सुरक्षा जाल या बाड़ लगाने के लिए ब्रिज की संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता है. इस बीच, ब्रिज पर सुरक्षा गार्डों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन कर दी गई है.

