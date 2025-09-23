महाराष्ट्र: NEET पास छात्र ने की आत्महत्या, नहीं करना चाहता था मेडिकल की पढ़ाई

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां 19 वर्षीय अनुराग अनिल बोरकर ने मंगलवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उसने हाल ही में NEET परीक्षा पास की थी. पुलिस के मुताबिक, युवक ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने लिखा कि वह मेडिकल की पढ़ाई नहीं करना चाहता, बल्कि बिजनेस करना चाहता है.

जानकारी के मुताबिक, अनुराग चंद्रपुर के सिंदेवाही तालुका के नवरगांव का निवासी था. उसने NEET परीक्षा में OBC श्रेणी में 1475वीं रैंक हासिल की थी और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिले की तैयारी कर रहा था. परिवारवालों ने बताया कि वह पढ़ाई में काफी मेधावी था, लेकिन मेडिकल लाइन को लेकर उसकी दिलचस्पी नहीं थी.

परिजनों ने मंगलवार तड़के उसे कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. अधिकारियों ने बताया कि सुसाइड नोट से साफ है कि वह अपने करियर को लेकर दुविधा में था और दबाव महसूस कर रहा था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

