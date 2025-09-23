scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र: NEET पास छात्र ने की आत्महत्या, नहीं करना चाहता था मेडिकल की पढ़ाई

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में 19 वर्षीय अनुराग अनिल बोरकर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. हाल ही में उसने NEET पास कर OBC कैटेगरी में 1475वीं रैंक हासिल की थी और गोरखपुर में MBBS में दाखिला मिलने वाला था. सुसाइड नोट में लिखा कि वह डॉक्टर नहीं बनना चाहता, बल्कि बिजनेस करना चाहता है.

Advertisement
X
बिजनेस करना चाहता था मृतक. (Photo: Representational)
बिजनेस करना चाहता था मृतक. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां 19 वर्षीय अनुराग अनिल बोरकर ने मंगलवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उसने हाल ही में NEET परीक्षा पास की थी. पुलिस के मुताबिक, युवक ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने लिखा कि वह मेडिकल की पढ़ाई नहीं करना चाहता, बल्कि बिजनेस करना चाहता है.

जानकारी के मुताबिक, अनुराग चंद्रपुर के सिंदेवाही तालुका के नवरगांव का निवासी था. उसने NEET परीक्षा में OBC श्रेणी में 1475वीं रैंक हासिल की थी और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिले की तैयारी कर रहा था. परिवारवालों ने बताया कि वह पढ़ाई में काफी मेधावी था, लेकिन मेडिकल लाइन को लेकर उसकी दिलचस्पी नहीं थी.

यह भी पढ़ें: 2 युवतियों से होती थी बात... ऑनलाइन गेम में 13 लाख रुपये हारने वाले यश आत्महत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

ट्रक समेत 44.48 लाख का माल बरामद.(Photo: Vikas Rajurkar/ITG)
फर्जी कॉन्ट्रेक्टर बनकर की BSNL की 24 लाख की केबल चोरी, 24 घंटे में गिरफ्तार 
tiger attack woman
चंद्रपुर में बाघ का बढ़ता आतंक, चार दिन में दो लोगों की मौत, वन विभाग ने तेज की गश्त 
दोनों आरोपी चंद्रपुर के रहने वाले हैं.(Photo: Vikas Rajurkar/ITG)
कार से 298 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार, 30 लाख का माल जब्त 
A young man fell into a drain in Chandrapur, and the CCTV footage has gone viral.
नाली में समाया युवक, CCTV में कैद हुआ हैरान कर देने वाला हादसा 
Two room house, two bulbs-electricity bill 77 thousand
2 बल्ब और बंद पंखे का बिल आया 77 हजार, बिजली विभाग ने दिया ये जवाब 

परिजनों ने मंगलवार तड़के उसे कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. अधिकारियों ने बताया कि सुसाइड नोट से साफ है कि वह अपने करियर को लेकर दुविधा में था और दबाव महसूस कर रहा था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement