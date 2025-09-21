scorecardresearch
 

2 युवतियों से होती थी बात... ऑनलाइन गेम में 13 लाख रुपये हारने वाले यश आत्महत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा

लखनऊ में बीते दिनों कक्षा 6 में पढ़ने वाले छात्र ने आत्महत्या कर ली थी. उसने ऐसा कदम इसलिए उठाया था, क्योंकि वह 13 लाख रुपये ऑनलाइन गेम में हार गया था. इस घटना के बाद से पुलिस कई एंगल से जांच कर रही थी. इसी बीच यश आत्महत्या मामले में नए खुलासे हुए हैं.

यश के दोस्तों ने एक युवती का नंबर पुलिस को दिया. (Photo: Representational )
लखनऊ में मोबाइल द्वारा गेम खेलने और लाखों रुपये गंवाने वाले कक्षा 6 के छात्र यश की आत्महत्या मामले में नए खुलासे सामने आए हैं. जांच में पता चला है कि यश की बातचीत बिहार की दो युवतियों से होती थी. यश के दोस्त ने पुलिस को एक युवती का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया है.

पुलिस इस सुराग के आधार पर बिहार में गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. जांच में दो बैंकों के खातों में कई बार रुपये ट्रांसफर होने का ब्यौरा मिला है. पुलिस अब खाताधारकों की जानकारी जुटाने में लगी है. साथ ही यश के पिता के मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है.

बीते दिनों यश ने कर ली थी आत्महत्या

बीते दिनों लखनऊ में यश ने सुसाइड कर लिया था. पुलिस के मुताबिक यश ऑनलाइन गेम में 13 लाख रुपये हार गया था. उसके पिता के खाते में 13 लाख रुपये थे, जिसे उन्होंने जमीन बेचकर रखा था. एक दिन यश के पिता बैंक में गए और उन्होंने पासबुक अपडेट कराया.

इस दौरान उन्हें पता चला कि उनके खाते में रखे 13 लाख रुपये नहीं हैं. जिसके बाद उन्होंने यश से बात की तो पता चला कि यश गेम में पैसे हार चुका है. लेकिन उसके पिता ने इस पर भी उसे कुछ नहीं कहा. घर वाले जब काम में व्यस्त हो गए तो यश अपने कमरे में घुस गया और फांसी लगा ली. इस घटना ने नई बहस छेड़ने के अलावा कई सवाल भी खड़े कर दिए थे. पहला सवाल यह था कि आखिर कैसे इतनी बड़ी रकम यश ने गंवा दी और परिजनों को पता तक नहीं चला?

वहीं, दूसरा सवाल यह भी था कि क्या कक्षा 6 में पढ़ने वाला लड़का ऑनलाइन पैसे हारते गया और ट्रांजेक्शन का मैसेज मोबाइल में नहीं आया? अगर आया तो क्या परिजन चेक नहीं करते थे?

