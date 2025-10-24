'मां का दूध पिया है तो मैदान में आ', TTP कमांडर की PAK आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खुली चुनौती

पाकिस्तान के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) एक ऐसा नासूर बन गया है, जिसे खत्म करना उसके लिए चुनौती बन चुका है. टीटीपी के लड़ाके न केवल पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती दे रहे हैं, बल्कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर को भी सीधे ललकार रहे हैं.

हाल ही में टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में 8 अक्टूबर को किए गए हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उनके दावे के अनुसार 22 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे. हालांकि, पाकिस्तानी सेना ने इस हमले में अपने 11 सैनिकों के मारे जाने की बात कही थी. वीडियो में टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों से छीने गए हथियार, वाहन और एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन भी दिखाया है.

आसिम मुनीर को टीटीपी कमांडर की धमकी

टीटीपी द्वारा जारी वीडियो में उसका शीर्ष कमांडर अहमद काजिम पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को सीधे चुनौती दे रहा है. काजिम के सिर पर पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में 10 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया है. वीडियो में काजिम कहता है, 'आपके सामने यह जो गाड़ी खड़ी है, यह मुजाहिद्दीन को अल्लाह ने दे दी है. दो दिन पहले हुई जंग में दुश्मन के जान और माल का भारी नुकसान हुआ.'

अहमद काजिम वीडियो में दावा कर रहा है कि टीटीपी के हमले में पाकिस्तान के तकरीबन 22 फौजी मारे गए, जिनमें मेजर तैयब और कर्नल जुनैद भी शामिल थे. वह कहता है, 'उनकी गाड़ी हमने जला दी. मुजाहिद्दीन को कई हथियार मिले हैं. इंशा अल्लाह यह जंग का सिलसिला जारी रहेगा. अगर आप (पाक सेना के बड़े अधिकारी) मर्द हैं, मां का दूध पिया है तो आम सैनिकों को भेड़-बकरियों की तरह भेजने की जगह खुद मैदान में आओ. हम आपको जंग का मजा चखाएंगे.'

कुर्रम जिले के डोगर में TTP ने किया था हमला

टीटीपी ने कुर्रम जिले के डोगर इलाके में जोगी सैन्य किले पर किए गए हमले का वीडियो जारी किया है. टीटीपी ने दावा किया है कि इस हमले में उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों से भारी मात्रा में गोला-बारूद, 20 राइफलें, दो हिलक्स पिकअप वाहन और एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन कैमरा अपने कब्जे में ले लिया. इस हमले की अगुआई खुद कमांडर अहमद काजिम ने की थी, जो TTP का ‘शैडो गवर्नर’ माना जाता है.

टीटीपी का कहना है कि पाकिस्तानी सेना को अपने सैनिकों को बेकार में मरने के लिए भेजने की बजाय अपने शीर्ष अधिकारियों को जंग के मैदान में उतारना चाहिए. गत 21 अक्टूबर को पाकिस्तानी अधिकारियों ने टीटीपी कमांडर अहमद काजिम की गिरफ्तारी या सूचना देने के लिए 10 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की थी. यह इनाम TTP के इस शीर्ष कमांडर की बढ़ती सक्रियता और हमलों को देखते हुए घोषित किया गया. पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के इस वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.



