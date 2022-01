Explainer: कजाकिस्तान में तेल और गैस का भंडार, लेकिन इसी की मारामारी, आखिर वहां हो क्या रहा है?

What is Happening on Kazakhstan: कजाकिस्तान में LPG की कीमतें दोगुनी हो गई हैं. इससे महंगाई भी बढ़ गई है जिससे लोगों का गुस्सा चरम पर है. कजाकिस्तान में हो रहे प्रदर्शन भारत के लिए क्या उम्मीद लेकर आए हैं.

कजाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं. (फाइल फोटो-AP)