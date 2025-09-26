scorecardresearch
 

अब अमेरिकी हाथों में टिकटॉक, ट्रंप ने किया US स्वामित्व का आदेश जारी, बोले- चीन ने भरी हामी

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने स्पष्ट किया कि इस समझौते से टिकटॉक का एल्गोरिदम अमेरिकी निवेशकों के हाथ में रहेगा. उन्होंने कहा, “हम नहीं चाहते कि TikTok किसी विदेशी सरकार का प्रोपेगेंडा टूल बने.

ट्रंप ने TikTok पर लगाया अमेरिकी स्वामित्व का ठप्पा (Reuters Photo)
ट्रंप ने TikTok पर लगाया अमेरिकी स्वामित्व का ठप्पा (Reuters Photo)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर TikTok के भविष्य के लिए एक बड़ी बाधा को दूर कर दिया है. इस आदेश के अनुसार, ऐप को अमेरिकी स्वामित्व में लाने का प्रस्तावित समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को दूर करता है, जिससे लोकप्रिय वीडियो प्लेटफॉर्म TikTok का अमेरिका में संचालन जारी रह सकता है.

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस समझौते पर सहमति दे दी है. उन्होंने कहा, "वे भी इसमें शामिल हैं." जब उनसे ऐप के लिए उनके अपने दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने मजाक में कहा कि अगर वह कर पाते तो अमेरिकी-नियंत्रित TikTok को "100% MAGA" बना देते, लेकिन साथ ही जोड़ा कि "हर दर्शन और हर नीति" के साथ "सही व्यवहार" किया जाएगा.

उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने जोर देकर कहा कि यह सौदा यह सुनिश्चित करेगा कि अमेरिकी निवेशक उस एल्गोरिदम को नियंत्रित करें जो उपयोगकर्ताओं को क्या दिखता है, उसे आकार देता है. वैंस ने कहा, "हम नहीं चाहते कि इसका उपयोग किसी भी विदेशी सरकार द्वारा प्रचार उपकरण के रूप में किया जाए."

यह भी पढ़ें: टिकटॉक पर अमेरिका-चीन के बीच हुई डील, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान... जल्द खरीदारों की होगी घोषणा

लंबे समय से अटकी थी डील

आपको बता दें कि टिकटॉक का भविष्य लंबे समय से अधर में लटका हुआ था. पिछले साल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाइटडांस को अमेरिकी संपत्तियां बेचने या बैन का सामना करने का कानून साइन किया था. तब से ट्रम्प कई बार आदेश जारी कर टिकटॉक को चलने की मोहलत देते रहे.

अमेरिका में TikTok के 170 मिलियन यूजर्स हैं, जिनमें से 15 मिलियन ट्रंप के व्यक्तिगत अकाउंट को फॉलो करते हैं. राष्ट्रपति ने पिछले साल अपने पुन: चुनाव में इस ऐप को बढ़ावा देने का श्रेय दिया था, और व्हाइट हाउस ने पिछले महीने ही अपना खुद का TikTok अकाउंट शुरू किया है.

