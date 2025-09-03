कोलोराडो से अलाबामा ही क्यों शिफ्ट किया अमेरिकी स्पेस कमांड? ट्रंप के आधी रात के बड़े ऐलान के मायने समझिए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि वह मंगलवार आधी रात को बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं. ऐसे में अटकलें थी कि वह टैरिफ को लेकर दोबारा कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं. लेकिन उन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है कि उनका यह ऐलान बाहरी कारकों नहीं बल्कि अंदरूनी उथल-पुथल से जुड़ा हुआ है.

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में घोषणा करते हुए कहा कि मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अमेरिकी स्पेस कमांड का मुख्यालय अब कोलोराडो से अलबामा के हंट्सविले में शिफ्ट होगा, जिसे रॉकेट सिटी के नाम से जाना जाएगा.

ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी स्पेस कमांड हेडक्वार्टर अब स्थाई तौर पर अलाबामा के हंट्सविले में शिफ्ट होगा. इसके साथ ही ट्रंप ने बाइडेन सरकार के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें स्पेस कमांड को कोलोराडो में रखने की बात कही गई थी.

कोलोराडो से अलाबामा ही क्यों?

पिछले चार वर्षों से अलाबामा और कोलोराडो के बीच स्पेस कमांड के मुख्यालय को अपने राज्य में लाने के लिए कांटे की टक्कर चल रही थी. दोनों पार्टियों से जुड़े हुए अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र को उपयुक्त साबित करने में लगे थे. इस खींचतान ने राजनीतिक और आर्थिक विवाद को जन्म दिया.

Advertisement

अलाबामा अमेरिका की अंतरिक्ष और रक्षा गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है. यहां रेडस्टोन आर्सेनल, नासा का मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर और स्पेस एंड मिसाइल डिफेंस कमांड जैसे महत्वपूर्ण संस्थान मौजूद हैं. इन संस्थानों की मौजूदगी हंट्सविले को स्पेस कमांड के लिए उपयुक्त बनाती है क्योंकि यह अंतरिक्ष और मिसाइल रक्षा से संबंधित अनुसंधान, विकास और संचालन के लिए पहले से ही एक मजबूत आधार है.

ट्रंप का कहना है कि स्पेस कमांड का मुख्यालय किसी भी क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है. यह हजारों नौकरियां, बुनियादी ढांचे का विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है. ट्रंप ने कहा कि हंट्सविले ने इस मुख्यालय को हासिल करने के लिए सबसे अधिक मेहनत की, जिससे यह फैसला लिया.

दरअसल ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में हंट्सविले को स्पेस कमांड के लिए उपयुक्त स्थान माना था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इसे कोलोराडो में बनाए रखने का फैसला किया था.

बता दें कि स्पेस कमांड का काम उपग्रह-आधारित नेविगेशन, सैन्य संचार और मिसाइल हमलों की शुरुआती चेतावनी देना है. हंट्सविले में पहले से मौजूद रक्षा और अंतरिक्ष तकनीकी सुविधाएं इस कार्य को और प्रभावी बना सकती हैं.

2023 में बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के 2021 के फैसले को पलटते हुए स्पेस कमांड को कोलोराडो स्प्रिंग्स में ही बनाए रखने का आदेश दिया. बाइडेन ने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि हेडक्वार्टर की जगह बदलने से बेवजह का व्यवधान पैदा होगा.

Advertisement

कोलोराडो डेमोक्रेटिक तो अलाबामा रिपब्लिकन गढ़

ट्रंप के इस फैसले की एक बड़ी वजह ये भी है कि कोलोराडो लंबे समय से डेमोक्रेट्स का गढ़ रहा है जबकि अलाबामा पर रिपब्लिकन्स का दबदबा है. कोलोराडो के डेमोक्रेटिक गवर्नर जैरेड पोलिस ने ट्रंप के नए फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक और गलत बताया है. वहीं, अलाबामा के रिपब्लिकन सीनेटर टॉमी ट्यूबरविल और केटी ब्रिट ने इस फैसले का स्वागत किया है.

कोलोराडो से मुख्यालय हटने से वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होने की आशंका थी, जिसके कारण कोलोराडो के नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया। वहीं, अलबामा के नेताओं ने इसे एक बड़ी जीत के रूप में देखा.

अलाबामा के हंट्सविले को रॉकेट सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक ऐतिहासिक केंद्र रहा है. ट्रंप ने इसे रॉकेट सिटी के रूप में स्थायी पहचान देने की बात कही है.

---- समाप्त ----