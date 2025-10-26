'जब तक मिल नहीं लेता, उड़ान नहीं भरने दूंगा...', कतर के अमीर की ऐसी गर्मजोशी, ट्रंप के प्लेन में पहुंचे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कतर के अमीर और प्रधानमंत्री से मुलाकात की. यह मुलाकात एयर फोर्स वन विमान में हुई, जब ट्रंप का विमान अल-उदीद एयर बेस पर ईंधन भरने के लिए रुका था. वह मलेशिया के रास्ते पर थे, जहां वह ASEAN समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं.

कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने ट्रंप के स्वागत में मुस्कुराते हुए कहा, "जैसे ही मुझे पता चला कि उनका (ट्रंप का) विमान यहां ईंधन भरने के लिए आ रहा है, मैंने कहा - जब तक मैं जाकर उनसे मिल नहीं लेता, मैं उन्हें उड़ान भरने नहीं दूंगा."

यह भी पढ़ें: ठान लेने के बाद तो अपनी भी नहीं सुनते ट्रंप! विज्ञापन की चिढ़ से कनाडा पर लगाए 10% और टैरिफ

कतर के अमीर के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा, "अमीर दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक हैं और प्रधानमंत्री मेरे पुराने मित्र हैं. हमने मिलकर जो काम किया है, वह ऐतिहासिक है - मध्य पूर्व में अब असली शांति आई है. ऐसी शांति पहले कभी नहीं देखी गई."

अमेरिका-कतर ने मिडिल ईस्ट में शांति कायम कराई!

Advertisement

कतर के नेताओं के साथ बैठे ट्रंप ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री "दुनिया के भी मित्र" हैं और पिछले एक साल में दोनों देशों ने मिलकर मध्य पूर्व को स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ाया है. उन्होंने दावा किया कि "अभी मध्य पूर्व पूरी तरह सुरक्षित है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी." मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, "हमने मध्य पूर्व में बड़ी शांति स्थापित की है. यह अब केवल एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत है."

यह भी पढ़ें: 'उठाऊंगा ताइवान और जिम लाई की रिहाई का मुद्दा', ट्रंप ने सेट किया जिनपिंग संग बातचीत का एजेंडा

ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करने का दावा

ट्रंप ने ईरान के मुद्दे पर कहा कि जब अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमता को समाप्त किया, तब पूरे मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की राह आसान हो गई. उन्होंने कहा, "ईरान के पास जो परमाणु शक्ति अगले एक-दो महीनों में बनने वाली थी, उसे खत्म करना ही असली बदलाव था."

हमास संगठन के साथ हुए संघर्षविराम समझौते पर बोलते हुए ट्रंप ने विश्वास जताया कि यह कायम रहेगा. उन्होंने कहा, "हमास ने हमें अपना वादा दिया है. मुझे उम्मीद है कि यह समझौता चलेगा लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो उन्हें बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी. उन्हें संभालना मुश्किल नहीं होगा."

Advertisement

---- समाप्त ----