'मुझे मनमौजी लोग पसंद नहीं, लेकिन एर्दोगन...', व्हाइट हाउस की मीटिंग में बोले ट्रंप

व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को "मनमौजी" बताया और कहा कि वह एक बेहतर काम ये कर सकते हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दें. दोनों नेताओं ने F-16, F-35, गाजा संकट, यूक्रेन युद्ध और व्यापार सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की.

डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एर्दोगन से मुलाकात की है. (Photo- Screengrab)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन की गुरुवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई. दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ट्रंप ने एर्दोगन को "मनमौजी" कहा और उनसे रूस से तेल और गैस खरीदना बंद करने की अपील की.

ट्रंप ने कहा, "सबसे अच्छा काम जो वह कर सकते हैं, वह यह है कि रूस से तेल और गैस न खरीदें. अगर उन्होंने ऐसा किया, तो यह सबसे बड़ी बात होगी. वह पुतिन को वैसे ही जानते हैं जैसे मैं जानता हूं."

यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने कहा कि "पुतिन को रुक जाना चाहिए." ट्रंप ने जोर दिया कि नाटो और अमेरिका के रिश्ते आज "इतिहास में सबसे मज़बूत" हैं.

एर्दोगन ने भी ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, "यह एक सख़्त इंसान हैं. यह बहुत मनमौजी हैं. आमतौर पर मुझे मनमौजी लोग पसंद नहीं आते, लेकिन ये हमेशा पसंद आते हैं."

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई:

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और तुर्की अतिरिक्त व्यापार पर काम करेंगे और F-16s पर बातचीत होगी. एर्दोगन ने भी कहा कि वह F-35s, हाल्कबैंक केस और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे. उन्होंने हेयबेलियादा में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेमिनरी को लेकर जरूरी कदम उठाने की बात कही.

पैट्रियट सिस्टम, F-35, टैरिफ और प्रतिबंध हटाने पर चर्चा

ट्रंप ने कहा कि वह पैट्रियट सिस्टम, F-35, टैरिफ और प्रतिबंध हटाने जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे. गाजा को लेकर ट्रंप ने दावा किया कि "हम क्षेत्रीय नेताओं के साथ बेहतरीन बैठक कर चुके हैं और मुझे लगता है कि हम समझौते के करीब हैं. हमारी प्राथमिकता बंधकों को छुड़ाना है."

