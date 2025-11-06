'कम्युनिज्म और कॉमन सेंस का टकराव...', ममदानी की जीत पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह न्यूयॉर्क को सफल देखना चाहते हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि वह इस हफ्ते न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में निर्वाचित डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ज़ोहरान ममदानी को सीमित संघीय सहायता प्रदान कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने नवनिर्वाचित मेयर की आलोचना की और कहा कि चुनाव कम्यूनिज्म और कॉमन सेंस के बीच टकराव है.
ममदानी की जीत के एक दिन बाद मियामी में एक आर्थिक सम्मेलन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, 'हम उनकी मदद करेंगे, शायद थोड़ी-बहुत. हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क सफल हो. हम उनकी मदद करेंगे.'
'कम्यूनिज्म और कॉमन सेंस का टकराव'
डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणी ममदानी की ऐतिहासिक जीत को पहली बार प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने के बाद आई है, जबकि ट्रंप ने कुछ ही दिनों पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि ममदानी के नेतृत्व वाले न्यूयॉर्क को आवश्यक न्यूनतम के अलावा संघीय वित्त पोषण में कमी का सामना करना पड़ सकता है.
इसके अलावा उन्होंने मियामी में अपने संबोधन में डेमोक्रेट्स की तीखी आलोचना भी की और चुनाव को कम्युनिज्म और कॉमन सेंस के बीच टकराव बताया.
देखें कैसा प्रदर्शन करतें हैं कम्युनिस्ट
ट्रम्प ने कहा, 'कम्युनिस्टों, मार्क्सवादियों, समाजवादियों और वैश्विकवादियों को अपना मौका मिला था और उन्होंने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया. अब देखते हैं कि न्यूयॉर्क में एक कम्युनिस्ट कैसा प्रदर्शन करता है.'
उन्होंने शहर के मेयर पद की दौड़ को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ते हुए ममदानी की जीत को कांग्रेस के डेमोक्रेट्स अमेरिका के लिए क्या चाहते हैं, इसका पूर्वावलोकन बताया.
ट्रंप ने शहर के मेयर चुनाव को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ते हुए कहा, 'यदि आप देखना चाहते हैं कि वे हमारे देश के साथ क्या करना चाहते हैं तो बस न्यूयॉर्क को देखें. उनकी पार्टी ने देश के सबसे बड़े शहर के मेयर के रूप में एक कम्युनिस्ट को बिठाया है.'
आर्थिक नीतियों पर जोर
ट्रंप ने अपनी प्रशासनिक आर्थिक नीतियों का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने एक आर्थिक चमत्कार बताया. ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन की आर्थिक नीतियां जो उन्होंने आर्थिक चमत्कार के रूप में वर्णित किया उनके विरोधियों द्वारा पेश किए गए आर्थिक बुरे सपने से कहीं बेहतर हैं.
उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, 'वे अमेरिका को सबसे पीछे रखते हैं, हम अमेरिका को सबसे आगे रखते हैं. हमारे विरोधी एक आर्थिक बुरे सपने की पेशकश कर रहे हैं- हम एक आर्थिक चमत्कार पेश कर रहे हैं.'
बता दें कि 33 वर्षीय ज़ोहरान ममदानी एक राज्य विधायक और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, जिन्होंने रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवा और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया. उनकी जीत 1917 के बाद पहली बार है जब किसी समाजवादी ने न्यूयॉर्क की मेयरशिप जीती है.