अभी तो मैं जवान हूं... बूढ़े होते जा रहे ट्रंप लेकिन अंदर से हैं यंग, उम्र पर व्हाइट हाउस डॉक्टर का बड़ा खुलासा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेडिकल जांच रिपोर्ट में उन्हें "एक्सेप्शनल हेल्थ" में बताया गया है. व्हाइट हाउस द्वारा शुक्रवार को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप की "कार्डियक एज" उनकी वास्तविक उम्र से 14 साल कम है. यह मूल्यांकन व्हाइट हाउस के डॉक्टर शॉन बारबाबेला ने किया और प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने इस बारे में जानकारी दी.

डोनाल्ड ट्रंप इस समय 79 वर्ष के हैं और जनवरी में जब उन्होंने दोबारा व्हाइट हाउस की कमान संभाली थी, तब वे अमेरिकी इतिहास में पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज़ राष्ट्रपति बने थे. हालांकि, उनकी फिटनेस रिपोर्ट बताती है कि उनका शरीर और हृदय उनकी उम्र की तुलना में कहीं अधिक यंग एज में है.

डॉक्टर बारबाबेला ने रिपोर्ट में लिखा, "ट्रंप की कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनरी, न्यूरोलॉजिकल और फिजिकल परफॉर्मेंस सभी बेहतरीन स्थिति में हैं." उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने अपनी आगामी अंतरराष्ट्रीय यात्रा से पहले आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण, वार्षिक फ्लू वैक्सीन और अपडेटेड कोविड-19 बूस्टर टीकाकरण भी करवाया है.

ट्रंप के "कार्डियक एज" उनकी असल उम्र से 14 साल कम है

व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में कहा गया कि ईसीजी के माध्यम से की गई जांच में ट्रंप की "कार्डियक एज" लगभग 14 वर्ष कम पाई गई. डॉक्टरों के अनुसार, यह हृदय की कार्यक्षमता और समग्र स्वास्थ्य का संकेतक है. ट्रंप की यह मेडिकल जांच वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर (बेथेस्डा, मैरीलैंड) में हुई, जो परंपरागत रूप से अमेरिकी राष्ट्रपतियों का प्रमुख मेडिकल सेंटर रहा है. यह विजिट उनके पिछले अप्रैल के विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण के छह महीने बाद की गई थी.

ट्रंप ने अपने स्वास्थ्य को बनाया था चुनावी मुद्दा

अप्रैल की रिपोर्ट में बताया गया था कि ट्रंप की लंबाई 6 फुट 3 इंच (190 सेंटीमीटर) और वजन 224 पाउंड (करीब 102 किलो) है, साथ ही उनका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में है. उस समय भी डॉक्टरों ने उनकी फिटनेस और नियमित गोल्फ खेलने की आदत की सराहना की थी.

रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब जो बाइडेन ने अपनी फिटनेस को लेकर उठे सवालों के बीच 2024 के चुनावी दौड़ से खुद को अलग कर लिया था. ट्रंप ने बीते चुनाव अभियान में खुद को बाइडेन से अधिक फिट और ऊर्जावान बताकर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था.

