scorecardresearch
 

Feedback

तख्तापलट के बाद Gen-Z में दो फाड़! सुशीला कार्की के बाद अंतरिम पीएम की रेस में कुलमन घीसिंग की एंट्री

नेपाल में प्रदर्शनकारी युवाओं में अब दो गुट देखने को मिल रहे हैं. प्रदर्शनकारी युवाओं के एक धड़े ने अब तय किया है कि कुलमन घीसिंग को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करना चाहिए.

Advertisement
X
नेपाल SC की पूर्व CJI सुशीला कार्की और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख कुलमन घिसिंग. (Photo: ITG)
नेपाल SC की पूर्व CJI सुशीला कार्की और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख कुलमन घिसिंग. (Photo: ITG)

नेपाल में सोशल मीडिया बैन से भड़के युवा आंदोलन ने गुरुवार को नया मोड़ ले लिया. ‘Gen Z’ प्रदर्शनकारियों के एक धड़े ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) के पूर्व कार्यकारी प्रमुख कुलमन घीसिंग का नाम अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में प्रस्तावित किया. इससे पहले पूर्व सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों का एक हिस्सा उनके खिलाफ हो गया और कहा कि संविधान उन्हें प्रधानमंत्री बनने की अनुमति नहीं देता.

गौरतलब है कि हजारों युवाओं ने पहले ऑनलाइन वोटिंग में सुशीला कार्की का समर्थन किया था. लेकिन बाद में यह तर्क दिया गया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश या जज प्रधानमंत्री नहीं बन सकते. इसके अलावा, काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने साफ कर दिया कि वह इस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहते. वहीं इस रेस में धरान नगरपालिक के मेयर हर्क सम्पांग का नाम भी आया, लेकिन उन्हें सर्वमान्य उम्मीदवार मानने पर सहमति नहीं बनी.

बालेन शाह, कार्की के होते नए नाम की जरूरत क्यों पड़ी?

सम्बंधित ख़बरें

KP Sharma Oli, Nepal protests,
'नहीं भूलेगा नेपाल', Gen-Z आंदोलन पर ओली की पार्टी का पहला बयान 
कैलाश मानसरोवर से दर्शन कर लौट रहे अयोध्या के 8 श्रद्धालु नेपाल में फंसे 
The municipal corporation office in Birgunj was burned down, and there was chaos caused by the protesters.
प्रदर्शनकारियों ने जहां फूंका नगर निगम दफ्तर, वहां से देखें रिपोर्ट 
सुशीला कार्की (Photo: PTI)
मंत्री को अदालत के कठघरे से जेल भेजा, ब्यूरोक्रेट को पद से हटाया.. कहानी नेपाल की सुशीला कार्की की... 
Gen Z Protests Nepal
Gen-Z आंदोलन में तबाह हुआ नेपाल का टूरिज्म! होटलों की बुकिंग में भारी गिरावट, जानें ताजा हालात 

वहीं प्रदर्शनकारी युवाओं के एक धड़े ने अपने बयान में कहा, 'चूंकि बालेन शाह ने रुचि नहीं दिखाई, हर्क सम्पांग सबको साथ नहीं ले पाएंगे और सुशीला कार्की 70 वर्ष से अधिक उम्र की और अयोग्य हैं, इसलिए यह तय किया गया कि कुलमन घीसिंग जैसे देशभक्त और सबके चहेते शख्स को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करना चाहिए.'

Advertisement

54 वर्षीय घीसिंग को नेपाल में उस शख्सियत के रूप में जाना जाता है, जिसने वर्षों तक चली बदनाम ‘लोडशेडिंग’ समस्या को खत्म किया था. एक समय नेपाल में 18 घंटे तक बिजली कटौती होती थी, जिसे घीसिंग ने खत्म कर देश को बड़ी राहत दी. उन्होंने भारत के झारखंड, जमशेदपुर स्थित रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी.

aajtak ground coverage from nepal

सोमवार से शुरू हुआ Gen-Z आंदोलन

बताते चलें कि सोमवार को शुरू हुए Gen Z आंदोलन ने पूरे नेपाल को झकझोर दिया है. शुरुआत सरकार द्वारा फेसबुक, एक्स (Twitter) और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध से हुई. सरकार का दावा था कि इन कंपनियों ने स्थानीय नियामकों के साथ पंजीकरण नहीं कराया, लेकिन आम जनता ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया. इसके बाद राजधानी काठमांडू से लेकर कई शहरों तक युवा सड़कों पर उतर आए.

प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए. सुरक्षाबलों ने आंसू गैस, रबर बुलेट और गोलियों तक का इस्तेमाल किया, जिसमें अब तक 34 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं और 1,000 से ज्यादा घायल हैं. इस भारी दबाव के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया.

इधर, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने भी बयान जारी कर कहा है कि वे Gen-Z समूह से सहयोग को तैयार हैं, लेकिन कोई भी फैसला संविधान और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए. इस बीच, राजधानी में स्थित सेना मुख्यालय में गुरुवार को गहन विचार-विमर्श जारी रहा, जिसमें सुशीला कार्की और राजतंत्र समर्थक नेता दुर्गा प्रसाई भी मौजूद रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement