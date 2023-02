तुर्की की मदद करने जा रहे भारतीय विमान पर क्या पाकिस्तान ने लगाया अड़ंगा?

तुर्की में भूकंप की वजह से मची तबाही के बाद सोमवार को भारत ने मानवीय मदद का ऐलान किया था. भारत से वायुसेना के विमानों में राहत सामग्री और एनडीआरएफ टीम भेजी गईं. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है कि तुर्की जा रहे भारतीय विमान को पाकिस्तान ने अपने एयरस्पेस में एंट्री देने से इनकार कर दिया.

हालांकि, अभी तक भारत या पाकिस्तान की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. वहीं इस मामले में जब भारत में तुर्की के राजदूत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि भारतीय वायु सेना के सी-17 ग्लोबमास्टर विमान को दूसरा रास्ता चुनना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने अपने एयरस्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से मना कर दिया.

हालांकि, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने साफ किया है कि भारतीय विमान तुर्की जाने के लिए पाकिस्तान के आसमान से होकर नहीं गुजरते हैं और भारत ने इसके लिए पाकिस्तान से किसी तरह की इजाजत मांगी ही नहीं थी.

भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया, हमारे एयरक्राफ्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत पाकिस्तान के एयरस्पेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं. हमारे प्लेन यूरोप या पश्चिमी एशिया जाने के लिए गुजरात की तरफ से लंबा वाला रूट लेते हैं.

Indian aircraft with relief goods for Turkey denied airspace by Pakistan. What type of friend has Turkey in Pakistan?

पाकिस्तानी एयरस्पेस से होते हुए तुर्की नहीं जाते भारतीय सेना के विमान

इन खबरों के बीच एक चीज जान लेना काफी जरूरी है. भारत ने अपनी सेना के विमानों को कहीं भेजने के लिए कभी भी पाकिस्तानी एविएशन विभाग से कभी भी अनुमति नहीं मांगी है. यहां तक कि साल 2021 में जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने फिर से कब्जा किया था तो भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारतीय सेना के विमानों ने ईरानी एयरस्पेस का इस्तेमाल किया था.

भारत की मानवीय मदद को लेकर तुर्की ने किया दिल से धन्यवाद

भारत की ओर से तुर्की को दी जाने वाली मानवीय मदद को लेकर तुर्की ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए धन्यवाद कहा है. भारत में तुर्की के राजदूत फिरत सुनेल ने कहा कि दोस्त तुर्की और हिंदी में एक आम शब्द है. तुर्की में एक कहावत है कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है. बहुत-बहुत धन्यवाद.

"Dost" is a common word in Turkish and Hindi... We have a Turkish proverb: "Dost kara günde belli olur" (a friend in need is a friend indeed).

Thank you very much 🇮🇳@narendramodi @PMOIndia @DrSJaishankar @MEAIndia @MOS_MEA #earthquaketurkey https://t.co/nB97RubRJU