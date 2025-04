US: सिटीजनशिप इंटरव्यू के दौरान अरेस्ट हुआ फिलीस्तीनी छात्र नेता, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इजरायल विरोधी प्रदर्शनों का आरोप

अमेरिकी नागरिकता के लिए इंटरव्यू देने आए एक फिलीस्तीनी छात्र को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है. इस छात्र का नाम मोहसिन महदवी है. मोहसिन महदवी 10 साल तक अमेरिका में रह चुका था और उसे ग्रीन कार्ड भी मिल गया था. आगे वह स्थायी नागरिकता के लिए वर्मोंट स्थित यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) में इंटरव्यू देने के लिए गया था. तभी अमेरिकी एजेंसियों ने मोहसिन महदवी को गिरफ्तार कर लिया.

मोहसिन महदवी कोलंबिया यूनिवर्सिटी कैंपस में इजरायल विरोधी प्रदर्शनों का मुखर नेता था. ट्रम्प प्रशासन के इमिग्रेशन अधिकारियों की नजर उस पर काफी दिनों से थी.

सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में मोहसिन महदवी के हाथों में बेड़ियां बंधी दिख रही हैं. महदवी को फेडरल एजेंट एक अज्ञात वाहन तक ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

मोहसिन महदवी के वकील लूना द्रुबी ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि, उसके क्लाइंट इस देश में इस उम्मीद से आये थे कि वे अपने द्वारा देखे गए अत्याचारों के बारे में बोलने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन उन्हें ऐसे भाषण के लिए दंडित किया गया."

EXCLUSIVE FOOTAGE: Columbia student and Palestinian Mohsen Madawi was just arrested during a visit to the immigration office here in Colchester, VT. More to follow. Footage by: Christopher Helali pic.twitter.com/I9JvPS2DLn