रोबोट परोस रहे आइसक्रीम... सेकेंड्स में दे रहे मनपसंद फ्लेवर, चीन से सामने आया वीडियो

चीन के तियानजिन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के मीडिया सेंटर में रोबोट सुर्खियां बटोर रहे हैं. इन रोबोट्स को स्कूप करने, घुमाने और परोसने के लिए प्रोग्राम किया गया है.

ये रोबोट ना केवल आइसक्रीम बना रहे हैं, बल्कि अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोबोटिक तकनीक के दम पर विजिट्स के सवालों का भी जवाब दे रहे हैं. ये रोबोट ना केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि तकनीकी प्रगति का एक शानदार उदाहरण भी हैं.

'शियाओ हे' ने दिया सवालों का जवाब

आजतक (इंडिया टुडे) के संवाददाता गौरव सावंत (जो इस शिखर सम्मेलन को कवर करने के लिए चीन में हैं) ने इन रोबोट्स के साथ बातचीत की. इनमें से एक रोबोट (जिसका नाम शियाओ हे है) ने अपनी अद्भुत क्षमताओं से सभी को प्रभावित किया. शियाओ हे ने ना केवल एससीओ शिखर सम्मेलन से संबंधित सवालों के जवाब बखूबी दिए, बल्कि भारत-चीन संबंधों जैसे जटिल विषयों पर भी सटीक जानकारी दी.

वहीं, मीडिया सेंटर में मौजूद ये रोबोट एससीओ शिखर सम्मेलन जैसे वैश्विक मंच पर रोबोटिक्स और एआई के इस्तेमाल को रेखांकित करता है. ये नन्हे रोबोट एआई और रोबोटिक तकनीक के दम पर विजिट्स को आइसक्रीम बनाकर परोस रहे हैं, पानी की बोतल समेत अन्य चीजें भी दुनियाभर के संवाददाताओं को दे रहे हैं. जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है. ये दृश्य न केवल तकनीक के भविष्य की झलक देता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे इनोवेशन वैश्विक मंचों पर अपनी जगह बना रहे हैं.

At the media center for the SCO Tianjin Summit, a robot is stealing the spotlight as it makes ice cream for visitors! #SCO #Tianjin #robot pic.twitter.com/Rq0G09UDtC — China Xinhua News (@XHNews) August 31, 2025

एससीओ शिखर सम्मेलन जो क्षेत्रीय सहयोग और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए जाना जाता है, इस बार इस रोबोट के कारण और भी चर्चा में है. विजिट्स और प्रतिनिधियों के बीच ये रोबोट अपनी सर्विस और सटीकता के लिए तालियां बटोर रहा है. शिखर सम्मेलन जैसे गंभीर और वैश्विक मंच पर इस रोबोट की मौजूदगी ना केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि तकनीकी प्रगति का एक शानदार उदाहरण भी है. ये रोबोट भविष्य की एक झलक दिखाते हैं.

