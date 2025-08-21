scorecardresearch
 

'चुप्पी केवल धमकाने वालों को बढ़ावा देती है...', भारत पर लगे 50% US टैरिफ पर बोला चीन

राजदूत Xu Feihong ने भारत और चीन को एशिया की वृद्धि का "डबल इंजन" बताते हुए दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों की वकालत की. उन्होंने कहा कि भारत और चीन, जो दुनिया की दो सबसे अधिक आबादी वाले उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको एकतरफा कार्रवाई और संरक्षणवाद का विरोध करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

भारत में चीन के राजदूत ने अमेरिका की टैरिफ नीति की निंदा की है
भारत में चीन के राजदूत जू फेइहोंग ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% तक के टैरिफ की कड़ी निंदा की है. दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय तक मुक्त व्यापार का लाभ उठाया, लेकिन अब वह टैरिफ को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. उन्होंने इसे "धमकाने" की नीति करार देते हुए कहा, "चुप रहने से धमकाने वालों को और बल मिलता है. चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा.

भारत और चीन को बताया एशिया की वृद्धि का डबल इंजन

राजदूत Xu Feihong ने भारत और चीन को एशिया की वृद्धि का "डबल इंजन" बताते हुए दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों की वकालत की. उन्होंने कहा कि भारत और चीन, जो दुनिया की दो सबसे अधिक आबादी वाले उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको एकतरफा कार्रवाई और संरक्षणवाद का विरोध करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भारत को एक के बाद एक झटके दे रहे हैं. पहले उन्होंने भारतीय निर्यात पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाया था और साथ ही रूस से तेल और हथियार की खरीद जारी रखने पर एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी दी थी, तो इसके बाद उन्होंने टैरिफ बम (Tariff Bomb) फोड़ते हुए इसे डबल कर दिया. यानी अब भारत पर अमेरिका ने 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है.

ट्रंप के भारत पर डबल टैरिफ अटैक के बाद से ही उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और ये खुद अमेरिका से ही की जा रही हैं. पूर्व अमेरिकी राजनयिक जेफ्री पायट ने भी डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि चीन पर निर्भरता कम करने की ट्रंप की स्ट्रेटजी भारत के साथ उसकी मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी के बिना सफल नहीं हो पाएगी. उनका कहना है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाने से द्विपक्षीय विश्वास पर गहरा असर पड़ा है और इससे विश्वास की बुनियाद को काफी नुकसान पहुंचा है.

 

