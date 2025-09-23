scorecardresearch
 

Feedback

'ट्रेड वॉर के खिलाफ साथ खड़े हों', चीनी राजदूत ने भारत से मिलकर टैरिफ का विरोध करने की अपील की

भारत में चीन के राजदूत ने कहा है कि चीन-भारत आर्थिक और व्यापारिक सहयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने दोनों देशों से मित्रता बनाए रखने, संवाद जारी रखने और मतभेदों को हल करने पर बल दिया. साथ ही वकालत कि की टैरिफ के खिलाफ साथ खड़ा हों.

Advertisement
X
चीनी राजदूत ने कहा कि भारत के साथ हमें संवाद और संचार बनाए रखना चाहिए (Photo: PTI)
चीनी राजदूत ने कहा कि भारत के साथ हमें संवाद और संचार बनाए रखना चाहिए (Photo: PTI)

भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग तेजी से बढ़ रहा है और इसमें अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं. दोनों देश मिलकर इस सहयोग को और अधिक मजबूत बनाएंगे, जिससे दोनों देशों को व्यापारिक और आर्थिक लाभ मिलेगा. 

चीनी राजदूत ने बताया कि इस साल चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों को 75 साल पूरे हुए हैं. इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों में उतार-चढ़ाव जरूर आए, लेकिन मुख्य रूप से ये रिश्ते दोस्ताना और सहयोग पर आधारित रहे.

चीनी राजदूत ने कहा कि दोनों देशों को हर स्तर पर दोस्ताना संबंध बनाए रखने की जरूरत है. बातचीत और संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी है. दोनों देशों को एक-दूसरे के मुख्य हितों और ज्वलंत मुद्दों का सम्मान करना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

Super Typhoon Ragasa
दुनिया के सबसे ताकतवर तूफान Ragasa से हॉन्गकॉन्ग ठप... फिलीपींस, ताइवान और मकाऊ पर असर 
Xi Jinping
China के रूस से तेल खरीद में भारी गिरावट की क्या है वजह? 
trump. xi jinping, vladrimir putun,
क्या जिनपिंग ट्रंप के दबाव में आ गए? चीन के रूसी तेल खरीद में भारी गिरावट की वजह क्या 
china fujian takeoff landing
चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान पर 3 तरह के विमानों के टेकऑफ-लैंडिंग कराई, Video 
फिलिस्तीन को फ्रांस और ब्रिटेन ने भी दी स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता (Photo: PTI)
फ्रांस ने भी दी फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र की मान्यता, मैक्रों बोले- शांति के लिए यही एकमात्र रास्ता 

उन्होंने कहा, पुराने सीमा विवाद को वर्तमान संबंधों को खराब करने वाला कारण नहीं बनने देना चाहिए. छोटे मोटे मतभेदों की वजह से द्विपक्षीय सहयोग में बाधा नहीं आनी चाहिए. 

उन्होंने यह भी कहा कि हमें शांति के पांच सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहिए और विश्व में कोई भी किसी देश का दूसरे देश पर वर्चस्व, जबरदस्ती या व्यापारिक युद्ध स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: भारत को 'ट्रंप टैरिफ' से राहत की उम्मीद? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दिए संकेत

चीनी राजदूत ने वकालत की है कि भारत टैरिफ़ के ख़िलाफ़ चीन और भारत को मिलकर वैश्विक दक्षिण के आम हितों की रक्षा करनी चाहिए और मानवता के साझा भविष्य का निर्माण करना चाहिए और टैरिफ़ के ख़िलाफ़ साथ खड़ा होना चाहिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement