लैंडस्लाड में ताश के पत्तों की तरह ढहा चीन का होंगकी ब्रिज, कुछ महीने पहले ही हुआ था उद्घाटन- VIDEO

चीन के सिचुआन प्रांत में मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जब हाल ही में खोला गया हांगकी पुल (Hongqi Bridge) विनाशकारी भूस्खलन की चपेट में आकर ताश के पत्तों की तरह ढह गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पहाड़ी का हिस्सा खिसक कर नदी में समा रहा है, आसमान में धूल का गुबार उठा है और सेकंडों में पुल के खंभे एक के बाए एक टूटते चले गए. 758 मीटर लंबे इस पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया.

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा था, जो चीन के मध्य भाग को तिब्बत से जोड़ता है. हादसा माएरकांग शहर के पास शुआंगजियांगकौ हाइड्रोपावर स्टेशन के निकट हुआ. वीडियो फुटेज में पहाड़ी का ढलान टूटकर नदी में समाता हुआ दिख रहा है. पहले मलबे से निकली धूल आसमान में उड़ती है, फिर जमीन पुल के नीचे से खिसक जाती है. पुल के खंभे एक-एक कर झुकते हैं और पूरा स्पैन नदी में गिरकर चूर-चूर हो जाता है.

NEW: 758-meter-long Hongqi bridge in the southwestern province of Sichuan, China collapses just months after opening.



Construction on the Chinese bridge had finished earlier this year, according to Reuters.



The collapse of the bridge was reportedly triggered by… pic.twitter.com/fyxMAW9JNN — Collin Rugg (@CollinRugg) November 11, 2025

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि पुल के पास पहाड़ की ढलानों और सड़कों पर दरारें दिखीं, जिससे लैंडस्लाइड होने का संकेत मिल गया था. पुल को सोमवार दोपहर ही यातायात के लिए बंद कर दिया गया था. समय रहते सतर्कता बरती गई, जिससे जानमाल का बड़ा नुकसान टल गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि खड़ी पहाड़ी ढलानों की पकड़ कमजोर होने के कारण भूस्खलन हुआ. बारिश और भूकंपीय गतिविधियों ने मिट्टी को ढीला कर दिया था. सिचुआन रोड एंड ब्रिज ग्रुप द्वारा निर्मित यह पुल इसी साल पूरा हुआ था और हाल ही में यातायात के लिए खोला गया था.

नदी में लैंडस्लाइड और पुल का मलबा फैल गया है, जिससे जल प्रवाह प्रभावित हो सकता है. अधिकारियों ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया है और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है. विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में तेजी से हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बीच जियोलॉजिकल जोखिमों का आकलन जरूरी है. सिचुआन में पहले भी भूस्खलन से पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं. होंगकी पुल की लागत करीब 1.2 अरब युआन बताई जा रही है.

