scorecardresearch
 

Feedback

लैंडस्लाड में ताश के पत्तों की तरह ढहा चीन का होंगकी ब्रिज, कुछ महीने पहले ही हुआ था उद्घाटन- VIDEO

चीन के सिचुआन प्रांत में कुछ महीने पहले यातायात के लिए खोला गया हांगकी पुल मंगलवार को विनाशकारी भूस्खलन की चपेट में आकर ढह गया. करीब 758 मीटर लंबे इस पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया.

Advertisement
X
चीन का होंगक्वी पुल उद्घाटन के कुछ महीने बाद ही भारी भूस्खलन में ढह गया. (Screenshot)
चीन का होंगक्वी पुल उद्घाटन के कुछ महीने बाद ही भारी भूस्खलन में ढह गया. (Screenshot)

चीन के सिचुआन प्रांत में मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जब हाल ही में खोला गया हांगकी पुल (Hongqi Bridge) विनाशकारी भूस्खलन की चपेट में आकर ताश के पत्तों की तरह ढह गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पहाड़ी का हिस्सा खिसक कर नदी में समा रहा है, आसमान में धूल का गुबार उठा है और सेकंडों में पुल के खंभे एक के बाए एक टूटते चले गए. 758 मीटर लंबे इस पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया. 

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा था, जो चीन के मध्य भाग को तिब्बत से जोड़ता है. हादसा माएरकांग शहर के पास शुआंगजियांगकौ हाइड्रोपावर स्टेशन के निकट हुआ. वीडियो फुटेज में पहाड़ी का ढलान टूटकर नदी में समाता हुआ दिख रहा है. पहले मलबे से निकली धूल आसमान में उड़ती है, फिर जमीन पुल के नीचे से खिसक जाती है. पुल के खंभे एक-एक कर झुकते हैं और पूरा स्पैन नदी में गिरकर चूर-चूर हो जाता है. 

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि पुल के पास पहाड़ की ढलानों और सड़कों पर दरारें दिखीं, जिससे  लैंडस्लाइड होने का संकेत मिल गया था. पुल को सोमवार दोपहर ही यातायात के लिए बंद कर दिया गया था. समय रहते सतर्कता बरती गई, जिससे जानमाल का बड़ा नुकसान टल गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि खड़ी पहाड़ी ढलानों की पकड़ कमजोर होने के कारण भूस्खलन हुआ. बारिश और भूकंपीय गतिविधियों ने मिट्टी को ढीला कर दिया था. सिचुआन रोड एंड ब्रिज ग्रुप द्वारा निर्मित यह पुल इसी साल पूरा हुआ था और हाल ही में यातायात के लिए खोला गया था. 

Advertisement

नदी में लैंडस्लाइड और पुल का मलबा फैल गया है, जिससे जल प्रवाह प्रभावित हो सकता है. अधिकारियों ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया है और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है. विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में तेजी से हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बीच जियोलॉजिकल जोखिमों का आकलन जरूरी है. सिचुआन में पहले भी भूस्खलन से पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं. होंगकी पुल की लागत करीब 1.2 अरब युआन बताई जा रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

US-China
Trump का यू-टर्न, China के सामने अमेरिका का सरेंडर 
Donald Trump, Xi Jinping,
'चीन के सामने अमेरिका का सरेंडर...', ट्रंप ने जिनपिंग से मिलने के बाद ऐसा क्या किया कि मचा बवाल! 
जापान और चीन से लेना चाहिए सबक
'प्रॉपर्टी की कीमतें हमेशा नहीं बढ़तीं, भारत में भी हो सकता है जापान जैसा क्रैश' 
Nuclear Weapon Storage
क्या अमीर देश गरीब देशों में रखते हैं परमाणु बम? कितना खतरनाक होता है इसे रखना 
Delhi-China
Delhi-China के बीच 5 साल बाद, फिर उड़ानें शुरू 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement