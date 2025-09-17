scorecardresearch
 

चार्ली कर्क के हत्यारे के लिए मौत की सजा की मांग... वीडियो लिंक के जरिए आरोपी की कोर्ट में पेशी

चार्ली कर्क की हत्या के आरोपी टायलर रॉबिन्सन पर वकीलों ने मौत की सजा की मांग की है. अदालत में पेश दस्तावेजों से पता चला है कि आरोपी ने अपने रूममेट को मैसेज में हत्या की बात कबूल की. रॉबिन्सन पर हत्या, सबूत मिटाने और गवाह से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं.

आरोपी रॉबिन्सन ने कबूल किया था कि उसी ने चार्ली कर्क की हत्या की. (Photo ITG)
चार्ली कर्क हत्याकांड मामले में पक्ष रखने वाले वकील ने ऐलान किया है कि वे हत्या के आरोपी टायलर रॉबिन्सन को मौत की सजा दिलाने की मांग करेंगे. अदालत में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक, 22 वर्षीय रॉबिन्सन ने अपने रूममेट और प्रेमी भेजे गए मैसेज में हत्या की बात कबूल की थी.

पिछले बुधवार को ओरेम स्थित यूटा वैली यूनिवर्सिटी के कैंपस में रॉबिन्सन ने कथित तौर पर छत से राइफल से गोली चलाई थी, जो कर्क की गर्दन में लगी और उनकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: 'दोस्तों, आपके लिए बुरी खबर है...', चार्ली कर्क की हत्या के आरोपी ने ग्रुप चैट में कबूला गुनाह, कहा- वो मैं ही था

घटना के 30 घंटे बाद आरोपी ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया. यूटा काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जेफ्री ग्रे ने रॉबिन्सन पर सात आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया है. इनमें हत्या, सबूत नष्ट करना और गवाह से छेड़छाड़ शामिल है.

आरोपी के मैसेज और सबूत

वकीलों ने बताया कि घटना से पहले रॉबिन्सन ने अपने रूममेट को मैसेज भेजा था, "कीबोर्ड के नीचे देखो." वहां से एक नोट मिला जिसमें लिखा था, "मुझे चार्ली कर्क को खत्म करने का मौका मिला और मैं इसे करने जा रहा हूं."

घटना के बाद रूममेट ने पूछा, "क्या यह तुमने किया है?" रॉबिन्सन ने जवाब दिया, "हां, माफ करना." जब पूछा गया क्यों, तो उसने लिखा, "उसकी नफरत अब और बर्दाश्त नहीं हुई. कुछ नफरत बातचीत से नहीं मिटाई जा सकती." अदालत में पेश दस्तावेजों में यह भी दर्ज है कि रॉबिन्सन इस हमले की योजना एक हफ्ते से ज्यादा समय से बना रहा था.

अदालत की सुनवाई

रॉबिन्सन ने मंगलवार दोपहर जेल से वीडियो लिंक के जरिए पहली बार कोर्ट में पेशी की गई. वह बिना दाढ़ी बनाए और सुसाइड प्रिवेंशन स्मॉक पहने दिखा. जज ने उसे बताया कि उस पर मौत की सजा तक हो सकती है. वकीलों ने कहा कि हत्या के बाद रॉबिन्सन ने राइफल झाड़ियों में फेंक दी थी. बाद में हथियार से मिले डीएनए सबूत उसके खिलाफ पाए गए.

यह भी पढ़ें: चार्ली कर्क को याद कर भावुक हुए जेडी वेंस, बोले- हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं का होगा खात्मा

राजनीतिक प्रतिक्रिया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई नेताओं ने मामले में मौत की सजा की मांग की है. वहीं, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ग्रे ने कहा कि उन्होंने यह फैसला स्वतंत्र रूप से लिया है और यह केवल अपराध की परिस्थितियों और सबूतों पर आधारित है.

