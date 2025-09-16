चार्ली कर्क को याद कर भावुक हुए जेडी वेंस, बोले- हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं का होगा खात्मा

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोमवार को 'द चार्ली कर्क शो' की मेजबानी कर अपने दिवंगत दोस्त चार्ली कर्क को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि चार्ली को सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका बेहतर पति और पिता बनना है.

इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को वेंस के आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग स्थित कार्यालय से प्रसारित किया गया और व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग रूम में भी इसे लाइव स्ट्रीम किया गया.

41 वर्षीय वेंस ने शो की शुरुआत में कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की जगह ले रहा हूं, जिसकी जगह कभी ली ही नहीं जा सकती. लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा.

वेंस ने कहा, 'मैंने उस पल से यह सीख ली कि मुझे एक बेहतर पति और एक बेहतर पिता बनने की जरूरत है. मैं इसी तरह से अपने दोस्त का सम्मान करूंगा.' उन्होंने कहा कि चार्ली कर्क हमारे देश के लिए योद्धा थे और उन्होंने अमेरिकियों से चरमपंथ को अस्वीकार करने की अपील की.

मौत का जश्न मनाने वालों की आलोचना

वेंस ने अपने संबोधन में कर्क की मौत का जश्न मनाने वालों की कड़ी निंदा की. उन्होंने वामपंथियों पर निशाना साधते हुए डिज्नीलैंड की यात्रा के दौरान अपने और अपने परिवार के साथ हुई घटना का जिक्र किया.

उन्होंने बताया कि एक अधेड़ उम्र की महिला ने मेरे 5 साल के बच्चे को चिल्लाकर कहा, 'आपको अपने पिता को त्याग देना चाहिए'. एक अन्य ने चिल्लाकर कहा, 'सीक्रेट सर्विस से कहो कि वह संविधान की रक्षा करे, तुम्हारे पिता की नहीं'.

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी वह किसी को चार्ली की मौत का जश्न मनाते देखें तो उन्हें अपने पास बुलाएं. उनके नियोक्ता को भी बुलाएं. हम राजनीतिक हिंसा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन हम सभ्यता में विश्वास करते हैं और राजनीतिक हत्या का जश्न मनाने में कोई सभ्यता नहीं है.

हिंसा और आतंकवाद का होगा खात्मा: वेंस

उपराष्ट्रपति ने ये भी कहा कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका में उन लोगों को रोकने के लिए काम करेगा जो अमेरिकियों को सिर्फ इसलिए मारना चाहते है, क्योंकि उन्हें उनकी बातें पसंद नहीं है. वेंस ने वादा किया कि अमेरिका में हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को ध्वस्त किया जाएगा.

आपको बता दें कि 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी मरणोपरांत राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक देने की घोषणा की.

