scorecardresearch
 

Feedback

'दोस्तों, आपके लिए बुरी खबर है...', चार्ली कर्क की हत्या के आरोपी ने ग्रुप चैट में कबूला गुनाह, कहा- वो मैं ही था

चार्ली कर्क की हत्या के आरोपी टायलर रॉबिन्सन ने अपने दोस्तों से डिस्कॉर्ड चैट में कबूल किया कि उसने ही कर्क की हत्या की थी. वहीं, FBI के निदेशक काश पटेल ने बताया कि रॉबिन्सन ने हत्या से पहले टेक्स्ट मैसेज भी भेजा था और एक नोट लिखा था. उसका DNA राइफल पर मिले तौलिये और स्क्रूड्राइवर से भी बरामद हुआ है.

Advertisement
X
चार्ली कर्क की हत्या का आरोपी रॉबिन्सन यूटा की एक जेल में बंद है (File Photo: Screengrab)
चार्ली कर्क की हत्या का आरोपी रॉबिन्सन यूटा की एक जेल में बंद है (File Photo: Screengrab)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और रूढ़िवादी एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की हत्या के आरोपी 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन ने अपने दोस्तों के ऑनलाइन ग्रुप चैट (डिस्कॉर्ड) में ये कबूल किया कि हत्या उसने ही की थी. 

द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक टायलर रॉबिन्सन ने अपने दोस्तों को लिखा था कि दोस्तों, मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत बुरी खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद रॉबिन्सन ने कबूल किया कि कल यूवीयू में मैं ही था, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं. मैसेज के लास्ट में रॉबिन्सन ने अपने ऑनलाइन दोस्तों को सभी अच्छे लम्हों के लिए धन्यवाद दिया. ये मैसेज उसकी गिरफ्तारी से लगभग दो घंटे पहले भेजा गया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, डिस्कॉर्ड ने कहा कि उसने अधिकारियों को मैसेज की एक कॉपी दे दी है और रॉबिन्सन की ऑनलाइन गतिविधियों का विवरण प्रदान करके एफबीआई और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

डोनाल्ड ट्रंप कई मुद्दों पर सख्त रुख दिखा रहे हैं. (Photo- AP)
अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा, क्या नेताओं की भाषा से भड़क रही आग? 
ट्रंप का दावा- पकड़ा गया चार्ली कर्क का हत्यारा, देखें US Top-10 
Donald Trump and Charlie Kirk
'हमारे देश और बच्चों के लिए चार्ली ने जान कुर्बान की...', पति की मौत पर बोलीं पत्नी एरिका कर्क 
Charie_Kirk_Suspect
पुलिस हिरासत में Trump के करीबी का हत्यारा, क्या बोले US प्रेसिडेंट? 
Charlie kirk killing
ट्रंप के सहयोगी की जघन्य हत्या से दहला अमेरिका! देखें US टॉप 10 

रॉबिन्सन को 33 घंटे की तलाशी के बाद गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें चार्ली कर्क की गर्दन में गोली मारी गई थी. जब ये घटना हुई तब चार्ली टर्निंग पॉइंट यूएसए नामक रूढ़िवादी युवा समूह के एक सम्मेलन में हज़ारों छात्रों को संबोधित कर रहे थे. 

Advertisement

क्या बोले FBI के निदेशक काश पटेल?

वहीं, FBI के निदेशक काश पटेल ने कहा कि जांच करने वाली टीम ने कर्क की हत्या के आरोपी रॉबिन्सन के इरादे को दर्शाने वाले सबूत इकट्ठा किए हैं. फॉक्स न्यूज़ के फॉक्स एंड फ्रेंड्स कार्यक्रम में काश पटेल ने पुष्टि की कि रॉबिन्सन ने गोलीबारी से पहले किसी अन्य व्यक्ति को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था, जिसमें उसने कर्क की हत्या की योजना बनाई थी.

मर्डर से पहले आरोपी रॉबिन्सन ने लिखा था नोट

काश पटेल ने यह भी कहा कि जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि रॉबिन्सन ने एक नोट लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि उसके पास चार्ली कर्क को मारने का मौका है, हालांकि इस नोट को नष्ट कर दिया गया है. काश पटेल ने कहा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और गवाहों के बयानों को एकत्र किया जा रहा है. हालांकि अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि रॉबिन्सन का मैसेज किसे मिला या हत्या से पहले किसी ने नष्ट किए गए नोट को देखा या नहीं. 

रॉबिन्सन का डीएनए मैच हुआ

काश पटेल ने आगे कहा कि रॉबिन्सन का डीएनए उस राइफल पर लिपटे एक तौलिये पर पाया गया था, जिसका इस्तेमाल गोलीबारी में किया गया था. उसका डीएनए उस छत पर लगे एक स्क्रूड्राइवर से भी बरामद किया गया, जहां से गोली चलाई गई थी. बता दें कि रॉबिन्सन अभी भी यूटा की एक जेल में हिरासत में है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement