'भारत के साथ तेजी से नई साझेदारी बना रहा है कनाडा', प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का बड़ा बयान

हाल ही में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने भारत का दौरा किया था, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात कर व्यापार, ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का रोडमैप जारी किया था.

कनाडाई पीएम कार्नी ने कहा कि भारत के साथ रिश्तों में प्रगति दिख रही है
कनाडाई पीएम कार्नी ने कहा कि भारत के साथ रिश्तों में प्रगति दिख रही है

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ टैरिफ दबाव के बीच भारत के साथ अपने देश द्वारा की जा रही "प्रगति" का जिक्र किया है. कार्नी ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार तनाव के बीच कनाडा विदेशों में नई साझेदारी बना रहा है.

दक्षिण कोरिया में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कार्नी का यह बयान आया. इससे कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के "अत्यंत आपत्तिजनक व्यवहार" के आधार पर ओटावा के साथ सभी व्यापार वार्ता समाप्त करने की घोषणा की थी.

कार्नी ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र (जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का 60% प्रतिनिधित्व करता है) का उल्लेख करते हुए कहा, "...और दुनिया भर के देशों के साथ नई साझेदारी बनाना और ऐसा करने के लिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हिस्से से बेहतर कोई जगह नहीं है."

भारत के साथ बेहतर कर रहे हैं रिश्ते

उन्होंने इंडोनेशिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते, फिलीपींस और थाईलैंड के साथ चल रही बातचीत और "चीन के साथ हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़" का हवाला दिया. प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत के साथ हम जो प्रगति कर रहे हैं... मैंने यहां सीधे तौर पर प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी से मुलाकात नहीं की, लेकिन विदेश मंत्री और अन्य मंत्री भारत के साथ बैठकें कर रहे हैं."

उन्होंने स्पष्ट किया, "यही वह है जो हम सबसे पहले, घर पर अपनी ताकत बनाने के लिए कर रहे हैं. विदेशों में ये साझेदारी बनाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करें. यह रातोंरात नहीं हो सकता, लेकिन हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं."

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब कार्नी ने ओंटारियो के एक टैरिफ-विरोधी विज्ञापन को लेकर ट्रंप से माफी मांगी थी, जिसके बाद ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता समाप्त करने की बात कही थी.

लगातार हो रही है बातचीत

हाल ही में, कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने भारत का दौरा किया था और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत की थी. इस दौरान दोनों पक्षों ने 2023 में एक सिख अलगाववादी की हत्या के बाद तनावपूर्ण हुए संबंधों को सुधारने के प्रयासों के तहत व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप का अनावरण किया था.
 

