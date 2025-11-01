कनाडा PM कार्नी को ट्रंप से मांगनी पड़ी माफी, एंटी टैरिफ एड से नाराज हो गए थे अमेरिकी राष्ट्रपति

कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है. कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शनिवार को स्वीकार किया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक विवादित राजनीतिक विज्ञापन को लेकर माफी मांगी है, जिसकी वजह से ट्रंप नाराज हो गए थे.

यह विज्ञापन ओंटारियो प्रांत के कंज़र्वेटिव नेता डग फोर्ड द्वारा प्रसारित करवाया गया था, जो खुद को अक्सर ट्रंप जैसा नेता बताते हैं. विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का एक पुराना बयान दिखाया गया, जिसमें कहा गया था कि "टैरिफ व्यापार युद्ध और आर्थिक तबाही का कारण बनते हैं."

विज्ञापन के प्रसारण के बाद ट्रंप भड़क गए और उन्होंने कनाडाई सामानों पर टैरिफ बढ़ाने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता को रोकने का एलान कर दिया. उन्होंने 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया था.

ट्रंप ने भी मार्क कार्नी की माफी के बारे में बताया

अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी शुक्रवार को बताया कि मार्क कार्नी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी है. ट्रंप ने बताया कि विज्ञापन में रीगन के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे ऐसा लगा जैसे वे टैरिफ के खिलाफ थे, जबकि ट्रंप के अनुसार "रीगन टैरिफ के समर्थक थे."

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "मार्क कार्नी बहुत अच्छे हैं. उन्होंने माफी मांगी क्योंकि वह एक फर्जी विज्ञापन था. उसमें रीगन के असली शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मैं उनकी माफी की सराहना करता हूं."

ट्रंप और कार्नी ने APEC में की मुलाकात

यह घटना तब सामने आई जब ट्रंप और कार्नी की मुलाकात एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) समिट के दौरान बुधवार को हुई थी. विज्ञापन टोरंटो ब्लू जेज़ और लॉस एंजेलिस डॉजर्स के बीच वर्ल्ड सीरीज़ मैच के दौरान प्रसारित हुआ था. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे "भ्रामक" बताते हुए कहा कि यह व्हाइट हाउस की व्यापार नीति पर गलत असर डालने की कोशिश थी.

