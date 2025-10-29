scorecardresearch
 

कनाडा में भारतीय कारोबारी दर्शन सिंह की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

कनाडा के अबॉट्सफोर्ड में भारतीय कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी ली. गैंग का दावा है कि साहसी नशे के कारोबार से जुड़े थे और पैसे मांगने पर उन्होंने इंकार कर दिया था

दर्शन सिंह की हत्या के बाद उनके गांव में शोक की लहर (Photo: ITG)
दर्शन सिंह की हत्या के बाद उनके गांव में शोक की लहर (Photo: ITG)

कनाडा के अवोस्टफोर्ड में खन्ना के गांव राजगढ़ के मूल निवासी भारतीय कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस खबर से उनके पैतृक गांव राजगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हत्या का दावा किया है.

गैंग ने कहा कि दर्शन सिंह साहसी 'चिट्ठे' (नशे) का बहुत मोटा कारोबार करता था. गैंग ने दावा किया कि जब उन्होंने दर्शन सिंह से पैसा मांगा, तो उन्होंने पैसा नहीं दिया और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया. 

परिवार ने बताया कि दर्शन सिंह ने मेहनत करके अरबों-खरबों की कंपनी खड़ी की थी.

पैतृक गांव राजगढ़ में शोक

दर्शन सिंह साहसी के पैतृक गांव राजगढ़ में शोक का माहौल है. गांव में उनके भतीजे रहते हैं, और परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए गांववाले उनके घर पहुंचे. उनके मैनेजर नितिन ने घटना पर गहरा दुख जताया और बताया कि मालिक दर्शन सिंह ने कभी किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया.

कंपनी और कारोबार...

दर्शन सिंह ने मेहनत से अरबों-खरबों की कंपनी खड़ी की थी. उन्होंने राजगढ़ में भी अपनी कैनेम कंपनी का एक दफ्तर खोला हुआ है, जहां से मैनेजमेंट का काम चलता है. रिश्तेदार गुरबख्श सिंह ने भी इस दुखद घटना पर अपनी बात रखी है.

लॉरेंस गैंग का सोशल मीडिया पोस्ट

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की हत्या का दावा किया. गैंग का कहना था कि उन्होंने चिट्ठे का मोटा कारोबार करने वाले दर्शन सिंह से पैसा मांगा था, जिसे उन्होंने नहीं दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया.

 
(इनपुट- गुरदीप सिंह)
