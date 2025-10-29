कनाडा में फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की गोलीबारी, पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर फायरिंग का दावा

कनाडा में एक बार फिर से फायरिंग की घटना हुई है. इस बार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की करतूत सामने आई है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी ढिल्लों इस फायरिंग की जिम्मेदारी लिया है. गोल्डी ढिल्लों का कहना है कि यह गोलीबारी पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के घर पर हुई. फायरिंग का कारण सरदार खेहरा है.

उसने चेतावनी देते हुए कहा, "जो भी सिंगर आगे चलकर सरदार खेहरा के साथ कोई काम या संबंध रखेगा, वह अपने नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होगा. हम सरदार खेहरा को आगे भी जानी-मानी क्षति (नुकसान) पहुंचाएंगे."

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहना है कि पंजाबी गायक चन्नी नट्टन से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है. फायरिंग का मकसद चन्नी नट्टन को चेतावनी देना था, क्योंकि वह गायक सरदार खेहरा से नजदीकियां बढ़ा रहे थे. गैंग का मकसद सरदार खेहरा को नुकसान पहुंचाना है.

सिंगर्स को सख्त चेतावनी...

गैंग की ओर से अन्य सिंगर्स को भी सख्त चेतावनी दी गई है. गैंग ने कहा है कि जो भी कलाकार सरदार खेहरा के साथ किसी तरह का संबंध या कामकाज रखेगा, उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं.

कनाडा में सिलसिलेवार फायरिंग...

पिछले दिनों गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े तीन लोगों ने कनाडा में एक आदमी को गोली मारने की बात कबूल की और चेतावनी दी कि यह तो बस शुरुआत है. यह ऑनलाइन कबूलनामा कनाडा में एक्टिव भारतीय गैंग्स द्वारा की गई हिंसक घटनाओं की एक सीरीज़ के बीच आया है, जिसमें हाल ही में हुए हमले भी शामिल हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग दोनों से जुड़े हैं.

सोशल मीडिया पोस्ट में, महिंदर सरन दिलाना, राहुल रिनाऊ और विक्की पहलवान नाम के सदस्यों ने गोलीबारी की ज़िम्मेदारी लेते हुए कहा, "हमने कनाडा में तेज़ी कहलों पर गोली चलाई. उसे पेट में गोली लगी है. अगर वह समझ जाता है तो ठीक है. अगर नहीं, तो अगली बार हम उसे खत्म कर देंगे."

