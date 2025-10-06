scorecardresearch
 

Feedback

कनाडा में तीन जगहों पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

कनाडा में तीन जगहों पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. पुर्तगाल में रहने वाले फतेह पुर्तगाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि गैंग "2 नंबर के धंधे" करने वालों से ही वसूली करता है. हाल ही में कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया था.

Advertisement
X
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है. (फाइल फोटो)
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है. (फाइल फोटो)

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी का दावा किया है. कनाडा में रविवार देर रात तीन अलग-अलग जगहों पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर ली है. गैंग की तरफ से किए गए पोस्ट में लिखा गया है कि "2 नंबर के धंधे" यानी अवैध कारोबार करने वालों से वसूली की जाती है, मेहनत करने वालों से नहीं.

बिश्नोई गैंग की तरफ से पुर्तगाल में रहने वाले फतेह पुर्तगाल ने इन घटनाओं की जिम्मेदारी ली. उसने सोशल मीडिया पर फायरिंग का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें एक शूटर अत्याधुनिक हथियार से फायरिंग करता नजर आ रहा है. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: सलमान खान के जानी दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू... क्या खत्म होगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खेल?

सम्बंधित ख़बरें

Attack on Indian Theater in Canada: Arson and Shooting
कनाडा में भारतीय फिल्म दिखाने वाले थिएटर में आगजनी, सामने आया CCTV 
indian films ban in canada
कनाडा में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर हमला, दो बार निशाना बना सिनेमाघर 
Lawrence Bishnoi
Lawrence Bishnoi Gang का अब क्या होगा? 
कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर कनाडा में कई गंभीर आरोप हैं. (File Photo)
बिश्नोई गैंग पर कनाडा की सख्ती, ऐसे फैसले कैसे लिए जाते हैं विदेशी जमीन पर? 
लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कनाडा में बड़ा एक्शन, घोषित किया आतंकी संगठन  

कनाडाई पुलिस ने फिलहाल घटनास्थलों को सील कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस ने इसे संगठित अपराध से जुड़ी बड़ी साजिश के तौर पर देखा है.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कनाडा की सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया था. इसके बाद से ही गैंग सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर अपनी "मौजूदगी" दिखाने की कोशिश कर रहा है.

Advertisement

सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग ने क्या दावा किया?

सोशल मीडिया पर खुद को 'फतेह पुर्तगाल बताने वाले शख्स ने पोस्ट में बताया कि जिन तीन जगहों पर फायरिंग हुई वे हैं - Theshi Enterprise (1254, 110 Ave), House No. 2817 (144 St) और 13049, 76 Ave Unit No.104. दावा करने वाले व्यक्ति ने कहा कि ये सभी स्थान 'नवी तेसी' नामक व्यक्ति के स्वामित्व में हैं, जिसने कथित रूप से "लॉरेंस बिश्नोई गैंग" का नाम लेकर कलाकारों से अवैध वसूली की थी.

यह भी पढ़ें: कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन क्यों घोषित किया, क्या भारत से हुई सलाह?

गैंग के लोगों को परेशान किए जाने का दावा

पोस्ट में लिखा गया कि, "हम मेहनत करने वालों से दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन जो लोग हमारे लोगों को परेशान करते हैं या गलत तरीके से पैसा वसूलते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं." उसने यह भी चेतावनी दी कि "अगर किसी ने गलत खबर फैलाई, तो उससे होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement