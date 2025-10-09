'भारत आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा...', ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिल खोलकर की तारीफ

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर (Kier Starmer) भारत के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने भारत के साथ कई अहम समझौतों पर साइन किए.
ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने भारत के साथ जुलाई में हुए ट्रेड डील के बारे में कहा कि यह डील ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ी है. यह भारत के लिए ऐतिहासिक है. लोग कह रहे थे कि यह डील नहीं होगी लेकिन यह हुई. इसने भारत और ब्रिटेन के कारोबारों के लिए अवसर खोले हैं, जो अन्य देशों के पास नहीं है. मैंने सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की. अवसर स्पष्ट है. भारत की तरफ देखिए. भारत इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है. भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.
स्टार्मर ने कहा कि मैं इस खबर का स्वागत करता हूं कि गाजा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के पीस प्लान के पहले चरण में ही भारत के साथ हमारी ट्रेड डील पर सहमति बन गई थी.
उन्होंने यूक्रेन मुद्दे पर कहा कि आज सुबह पीएम मोदी हमने इस पर चर्चा की कि रूस और यूक्रेन जंग को रोका कैसे जा सकता है. यह सवाल पूछने पर कि क्या भारत, रूस का तेल खरीदना बंद करेगा. इस पर स्टार्मर ने कहा कि हमने इस पर चर्चा की मोदी और मैंने.
ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी से ब्रिटेन के लोगों को लाभ होगा. 10 हजार नए रोजगारों का सृजन होगा और यूके में 1.3 अरब पाउंड का निवेश होगा. हम ब्रिटेन की नौकरियों और कारोबारों का समर्थन कर रहे है.
भारत और ब्रिटेन के बीच 24 जुलाई को व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) हुआ था. दोनों देशों के बीच तीन साल से अधिक समय से चली बातचीत के बाद यह डील हुई थी. इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मरने नई दिल्ली में साइन किए थे.