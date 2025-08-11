ब्रिटिश PM कीर स्टार्मर की अवैध प्रवासियों को चेतावनी, कहा- हिरासत में लेकर करेंगे डिपोर्ट 

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने घोषणा की है कि उनकी सरकार अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी अवैध रूप से ब्रिटेन में आएगा तो उसको हिरासत में लेकर उसके मूल देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा. स्टार्मर ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'यदि आप अवैध रूप से इस देश में आते हैं, तो आपको हिरासत में लिया जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा. यदि आप इस देश में आते हैं और कोई अपराध करते हैं, तो हम आपको बिना देर किए डिपोर्ट कर देंगे.'

कीर स्टार्मर ने कहा कि विदेशी अपराधी काफी लम्बे समय से ब्रिटेन के इमीग्रेशन सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे महीनों या वर्षों तक ब्रिटेन में रहते हैं, जबकि उनकी अपीलों पर अदालतों में कार्रवाई जारी रहती है. उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, 'यह अब समाप्त हो रहा है. यदि विदेशी नागरिक ब्रिटेन में कानून तोड़ेंगे, तो उन्हें यथाशीघ्र निर्वासित कर दिया जाएगा.'

इससे पहले रविवार को भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने चेतावनी दी थी कि अगर विदेशी नागरिक अवैध रूप से ब्रिटेन में प्रवेश करते हैं या कोई प्रवासी यहां अपराध करता है, तो उसे यहां रहने की इजाजत नहीं है. ऐसे प्रवासियों को जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाएगा. स्टार्मर ने कहा कि वह उन अवैध श्रमिकों का समर्थन नहीं करेंगे जो ब्रिटेन के इमीग्रेशन सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के प्रति नरमी दिखाना, उन लोगों के साथ ज्यादती होगी, जो नियमों का पालन करते हैं.

उन्होंने एक एक्स पोस्ट में आगे कहा, 'हमने देश भर में अवैध रूप से काम कर रहे सैकड़ों डिलीवरी राइडर्स को पहले ही गिरफ्तार किया है. हम यहीं नहीं रुकेंगे- हमने इमीग्रेशन एंफोर्समेंट टीमों को मजबूत करने के लिए 50 लाख पाउंड का इंवेस्टमेंट किया है.' ब्रिटिश प्रधानमंत्री बार-बार आप्रवासियों को अवैध रूप से देश में प्रवेश नहीं करने की चेतावनी देते रहे हैं.

