scorecardresearch
 

Feedback

बांग्लादेश के कई हिस्सों में आया हल्का भूकंप, एक्सपर्ट बोले- भविष्य के लिए चेतावनी का संकेत!

बांग्लादेश के सिलहट जिले के छातक में रविवार दोपहर 4.0 तीव्रता का हल्का भूकंप आया, जिसे राजधानी ढाका समेत कई हिस्सों में महसूस किया गया. भूकंप का केंद्र दाउकी फॉल्ट क्षेत्र में था, जो भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है. विशेषज्ञों ने इसे भविष्य के लिए चेतावनी संकेत बताया है.

Advertisement
X
इससे पहले 14 सितंबर को भी 5.9 तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे. (Photo: Representational)
इससे पहले 14 सितंबर को भी 5.9 तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे. (Photo: Representational)

बांग्लादेश के कई हिस्सों समेत राजधानी ढाका में रविवार दोपहर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका केंद्र सिलहट जिले के छातक में था. ढाका ट्रिब्यून अखबार ने बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग (BMD) के हवाले से बताया कि दोपहर 12:19 बजे 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र ढाका से लगभग 185 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में छातक (सिलहट) में था.

4.0 तीव्रता का हल्का भूकंप

BMD के भूकंप मॉनिटरिंग और रिसर्च सेंटर के कार्यवाहक अधिकारी रुबायत कबीर ने बांग्लादेशी अखबार 'प्रथम आलो' को बताया कि यह 4.0 तीव्रता का हल्का भूकंप था, जिसका केंद्र छातक, सिलहट में स्थित था. भूकंप विशेषज्ञ सैयद हुमायूं अख्तर ने बताया कि रविवार के भूकंप का केंद्र दाउकी फॉल्ट क्षेत्र में था. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में दो प्रमुख भूकंपीय स्रोत हैं- एक उत्तर में और दूसरा पूर्व में.

सम्बंधित ख़बरें

Bishnupur Attack Manipur
नॉर्थ-ईस्ट में PAK-बांग्लादेश फैलाना चाहते हैं अशांति... मणिपुर में असम राइफल्स पर हमले से अलर्ट पर एजेंसियां 
Team India Players in Asia Cup 2025
एशिया कप में सुपर-चार की पिक्चर साफ, टीम इंडिया कब-कब खेलेगी? 
पाकिस्तान को लेकर क्या बोले सैम पित्रोदा (Photo: PTI)
'पाकिस्तान-बांग्लादेश घर जैसा लगता है...', बोले सैम पित्रोदा, Gen-Z से दोहराई राहुल गांधी वाली अपील 
Mohammad Yunus
'बच्चों को म्यूजिक-डांस सिखाया तो...' यूनुस सरकार को कट्टरपंथियों की धमकी 
BAN VS AFG
रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को दी पटखनी, सुपर-4 की उम्मीदें बरकरार 

भविष्य के लिए चेतावनी संकेत

अख्तर, जो ढाका यूनिवर्सिटी में भूविज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं, ने कहा, 'उत्तर का स्रोत दाउकी फॉल्ट है, जो बांग्लादेश के लिए बेहद संवेदनशील क्षेत्र है. इसलिए आज का भूकंप भले ही हल्का था, लेकिन यह भविष्य के लिए चेतावनी संकेत है.' गौरतलब है कि 14 सितंबर को भी बांग्लादेश के कई हिस्सों में 5.9 तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र भारत के असम में था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement