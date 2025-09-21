बांग्लादेश के कई हिस्सों में आया हल्का भूकंप, एक्सपर्ट बोले- भविष्य के लिए चेतावनी का संकेत!

बांग्लादेश के कई हिस्सों समेत राजधानी ढाका में रविवार दोपहर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका केंद्र सिलहट जिले के छातक में था. ढाका ट्रिब्यून अखबार ने बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग (BMD) के हवाले से बताया कि दोपहर 12:19 बजे 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र ढाका से लगभग 185 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में छातक (सिलहट) में था.

BMD के भूकंप मॉनिटरिंग और रिसर्च सेंटर के कार्यवाहक अधिकारी रुबायत कबीर ने बांग्लादेशी अखबार 'प्रथम आलो' को बताया कि यह 4.0 तीव्रता का हल्का भूकंप था, जिसका केंद्र छातक, सिलहट में स्थित था. भूकंप विशेषज्ञ सैयद हुमायूं अख्तर ने बताया कि रविवार के भूकंप का केंद्र दाउकी फॉल्ट क्षेत्र में था. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में दो प्रमुख भूकंपीय स्रोत हैं- एक उत्तर में और दूसरा पूर्व में.

अख्तर, जो ढाका यूनिवर्सिटी में भूविज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं, ने कहा, 'उत्तर का स्रोत दाउकी फॉल्ट है, जो बांग्लादेश के लिए बेहद संवेदनशील क्षेत्र है. इसलिए आज का भूकंप भले ही हल्का था, लेकिन यह भविष्य के लिए चेतावनी संकेत है.' गौरतलब है कि 14 सितंबर को भी बांग्लादेश के कई हिस्सों में 5.9 तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र भारत के असम में था.

