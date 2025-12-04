scorecardresearch
 
पूर्व PM खालिदा जिया के इलाज के लिए चीन से आई डॉक्टरों की टीम, UK, US से हो रही है मॉनिटरिंग

बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया वेंटिलेटर पर हैं. उनके इलाज के लिए चीन और ब्रिटेन के डॉक्टरों का एक दल ढाका के एवरकेयर अस्पताल में मौजूद है, लेकिन उनकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है. इस बीच चीन से विशेषज्ञों का एक और दल ढाका पहुंचा है.

पूर्व PM खालिदा जिया रविवार से वेंटिलेटर पर हैं. (Photo:newagebd)
बांग्लादेश की पूर्व पीएम और BNP की चेयरपर्सन खालिदा जिया जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही हैं. खालिदा जिया फेफड़े में संक्रमण से जूझ रही हैं. उनके इलाज के लिए चीन और ब्रिटेन के एक डॉक्टरों का दल लगा हुआ है. लेकिन इससे 80 साल की खालिदा जिया की हालत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है.

इस बीच चीन से 4 डॉक्टरों का एक दल ढाका पहुंचा है. डॉक्टरों की ये टीम ब्रिटेन से आए विशेषज्ञों के साथ मिलकर उनकी तबियत की मॉनिटरिंग कर रही है. 

चीन से आए डॉक्टरों ची जियांग फांग, यान ज़िन, झोंग यूहुई और मेंग हुआंग वू ने बुधवार देर रात एवरकेयर अस्पताल पहुंचकर मेडिकल बोर्ड से मुलाकात की और खालिदा जिया की सेहत का आकलन किया. 

इससे पहले BNP के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भी इन विशेषज्ञों से बातचीत की. 

इन चीनी डॉक्टरों के साथ अब ब्रिटेन से आए चार विशेषज्ञों की टीम भी जुड़ गई है, जिसका नेतृत्व डॉ. रिचर्ड बुएल कर रहे हैं. ये टीमें मिलकर खालिदा जिया के लिए इलाज के एडवांस विकल्पों पर चर्चा कर रही हैं. इससे पहले 1 दिसंबर को चीन की एक पांच सदस्यीय टीम ढाका पहुंच चुकी है.

इलाज के लिए विदेश ले जाने पर विचार

'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी विशेषज्ञ यह तय करेंगे कि क्या खालिदा जिया को आगे के इलाज के लिए विदेश ले जाना संभव होगा. फिलहाल उनके निजी चिकित्सक डॉ. एजएम जाहिद हुसैन का कहना है कि अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय और ब्रिटेन के लंदन क्लिनिक के विशेषज्ञों से ऑनलाइन सलाह ली जा रही है.

उन्होंने बताया कि खालिदा जिया इलाज पर प्रतिक्रिया तो दे रही हैं लेकिन इस समय उन्हें विदेश ले जाने की कोई संभावना नहीं है.

तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं खालिदा जिया को 23 नवंबर को हृदय और फेफड़ों में संक्रमण पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तबीयत बिगड़ने पर उन्हें चार दिन बाद कोरोनरी केयर यूनिट (CCU) में शिफ्ट किया गया.

पिछले कुछ दिनों में उनकी सेहत और खराब हुई और रविवार रात उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा. 

देशभर में दुआ और प्रार्थनाएं

ढाका सहित कई जिलों झिनेदाह, सुनेमंगंज, बागेरहाट, कुमिल्ला, चुआदांगा और मुंशीगंज में BNP समर्थक और अलग अलग संगठन खालिदा जिया की जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए दुआ और प्रार्थना सभाएं कर रहे हैं.

मोहम्मद यूनुस ने की मुलाकात

इस बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस बुधवार को खालिदा जिया से राजधानी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलने गए.

यूनुस के प्रेस विंग ने एवरकेयर हॉस्पिटल के दौरे के बाद एक बयान में कहा, “चीफ एडवाइजर करीब आधे घंटे तक हॉस्पिटल में रहे और उनके परिवार पार्टी नेताओं और एक्टिविस्ट से सब्र रखने की अपील की.”

इसमें यह भी कहा गया कि जिया के इलाज के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड के चीफ ने यूनुस को उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताया और कहा कि अमेरिका के दो बड़े हॉस्पिटल के एक्सपर्ट और ब्रिटेन और चीन समेत अलग-अलग देशों के कई दूसरे डॉक्टर उनके इलाज के प्रोसेस की देखरेख कर रहे हैं.

