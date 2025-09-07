scorecardresearch
 

Feedback

Astronomer कंपनी की HR हेड ने तलाक की अर्जी दी, कोल्डप्ले कॉन्सर्ट का रोमांटिक वीडियो हुआ था वायरल

कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान "किस कैम" पर पकड़े जाने के बाद वायरल वीडियो से घिरे एस्ट्रोनॉमर कंपनी के सीईओ एंडी बायरन और एचआर हेड क्रिस्टिन कैबोट विवादों में हैं. इस बीच क्रिस्टिन ने पति एंड्रयू कैबोट से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी है.

Advertisement
X
एस्ट्रोनॉमर के CEO और उनकी कंपनी की HR चीफ का वीडियो वायरल हुआ था. (Photo: Screengrab))
एस्ट्रोनॉमर के CEO और उनकी कंपनी की HR चीफ का वीडियो वायरल हुआ था. (Photo: Screengrab))

एस्ट्रोनॉमर कंपनी की पूर्व एचआर हेड क्रिस्टिन कैबोट ने अपने पति एंड्रयू कैबोट से तलाक के लिए अर्जी दाखिल की है. उन्होंने यह कदम उस वायरल वीडियो के बाद उठाया है, जिसमें उन्हें अपने बॉस और कंपनी के सीईओ एंडी बायरन के साथ कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में रोमांटिक होते देखा गया था.

जुलाई में मैसाचुसेट्स के गिल्लेट स्टेडियम में हुए कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में "किस कैम" में अचानक क्रिस्टिन और बायरन पकड़े गए थे. दोनों कैमरे से बचने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन इसी दौरान गायक क्रिस मार्टिन ने मजाक करते हुए कहा, "या तो ये अफेयर में हैं या फिर बहुत शर्मीले हैं." यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और विवाद छिड़ गया था.

यह भी पढ़ें: एस्ट्रोनॉमर कंपनी के CEO एंडी बायरन ने दिया इस्तीफा, कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान वायरल हुआ था वीडियो

सम्बंधित ख़बरें

4 साल की मेहनत... ओवरटाइम, ट्रेनिंग, कम सैलरी पर काम करने के बाद भी एक महिला को भाई की शादी में जाने के लिए छुट्टी नहीं मिली. ( Photo: Rediit/@ (@Chuckythedolll),AI Generated)
भाई की शादी या नौकरी दोनों में से एक चुनों, एंप्लॉयी ने चुना परिवार, पोस्ट वायरल 
एक 80 वर्षीय जापानी महिला को सोशल मीडिया पर खुद को अंतरिक्ष यात्री बताने वाले व्यक्ति ने प्रेम संबंध का झांसा देकर करीब 6 लाख रुपये ठग लिए. ( Photo: AI Generated)
'मैं अंतरिक्ष में फंसा हूं, मुझे ऑक्सीजन चाहिए!', 80 साल की महिला से ‘अंतरिक्ष यात्री’ ने ठगे 6 लाख 
इंडिगो की केबिन क्रू गुंजन बर्मन का ईमानदार वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया है. वीडियो में उन्होंने अपनी नौकरी की असली चुनौतियां शेयर की हैं. ( Photo: Instagram/ barman_11)
एयरहोस्टेस ने बताया - जॉब के दौरान उनके साथ क्या-क्या होता है, क्रू मेंबर का दर्द वायरल, वीडियो 
देवेंद्र सिंह बाना को अपने घर की पाइप लाइन ठीक करते समय 1997 का जलजीरा पैकेट मिल.  हैरानी की बात यह रही कि करीब 28 साल पुराना पैकेट आज भी बिल्कुल सही हालत में था. (Photo: Instagram/ devendersinghbana_naturelover)
1997 का जलजीरा का पैकेट पाइपलाइन से निकला, देखकर हैरान हुए लोग, देखें वीडियो 
Youths created ruckus outside the police station in Sambhal (Photo: Screengrab)
'एक खटोला जेल के अंदर...' गाने पर थाने के सामने बनाई REEL, पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन  

वीडियो वायरल होने के बाद ऑनलाइन यूजर्स ने दोनों की पहचान की. क्रिस्टिन कैबोट की शादी एंड्रयू कैबोट से हुई थी, जो Privateer Rum के सीईओ हैं. वहीं, एंडी बायरन की शादी मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव मेगन केरिगन से हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिस्टिन ने 13 अगस्त को न्यू हैम्पशायर की पोर्ट्समाउथ कोर्ट में तलाक के लिए दस्तावेज दाखिल किए. यह एंड्रयू कैबोट का तीसरा तलाक है.

Advertisement

कंपनी में हलचल

कोल्डप्ले विवाद के बाद एस्ट्रोनॉमर ने तुरंत एक आंतरिक जांच शुरू की और दोनों अधिकारियों को लीव पर भेज दिया. कुछ ही दिनों में बायरन ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया. उनके बाद कंपनी के को-फाउंडर और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर पीट डिजॉय को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया. क्रिस्टिन कैबोट ने भी एचआर हेड के पद से इस्तीफा दे दिया.

यह भी पढ़ें: 'Kiss Cam' से घिरी एस्ट्रोनॉमर ने चुना नया चेहरा, क्रिस मार्टिन की EX वाइफ को दी ये जिम्मेदारी

एस्ट्रोनॉमर और अफवाहें

एस्ट्रोनॉमर न्यूयॉर्क बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो एस्ट्रो नामक ओपन-सोर्स डेटा ऑर्केस्ट्रेशन टूल के लिए जानी जाती है. कंपनी ने साफ किया है कि बायरन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, भले ही सोशल मीडिया पर इसके विपरीत दावे किए जा रहे हों. फिलहाल, क्रिस्टिन और बायरन दोनों ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement