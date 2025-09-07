Astronomer कंपनी की HR हेड ने तलाक की अर्जी दी, कोल्डप्ले कॉन्सर्ट का रोमांटिक वीडियो हुआ था वायरल

एस्ट्रोनॉमर कंपनी की पूर्व एचआर हेड क्रिस्टिन कैबोट ने अपने पति एंड्रयू कैबोट से तलाक के लिए अर्जी दाखिल की है. उन्होंने यह कदम उस वायरल वीडियो के बाद उठाया है, जिसमें उन्हें अपने बॉस और कंपनी के सीईओ एंडी बायरन के साथ कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में रोमांटिक होते देखा गया था.
जुलाई में मैसाचुसेट्स के गिल्लेट स्टेडियम में हुए कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में "किस कैम" में अचानक क्रिस्टिन और बायरन पकड़े गए थे. दोनों कैमरे से बचने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन इसी दौरान गायक क्रिस मार्टिन ने मजाक करते हुए कहा, "या तो ये अफेयर में हैं या फिर बहुत शर्मीले हैं." यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और विवाद छिड़ गया था.
यह भी पढ़ें: एस्ट्रोनॉमर कंपनी के CEO एंडी बायरन ने दिया इस्तीफा, कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान वायरल हुआ था वीडियो
वीडियो वायरल होने के बाद ऑनलाइन यूजर्स ने दोनों की पहचान की. क्रिस्टिन कैबोट की शादी एंड्रयू कैबोट से हुई थी, जो Privateer Rum के सीईओ हैं. वहीं, एंडी बायरन की शादी मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव मेगन केरिगन से हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिस्टिन ने 13 अगस्त को न्यू हैम्पशायर की पोर्ट्समाउथ कोर्ट में तलाक के लिए दस्तावेज दाखिल किए. यह एंड्रयू कैबोट का तीसरा तलाक है.
कंपनी में हलचल
कोल्डप्ले विवाद के बाद एस्ट्रोनॉमर ने तुरंत एक आंतरिक जांच शुरू की और दोनों अधिकारियों को लीव पर भेज दिया. कुछ ही दिनों में बायरन ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया. उनके बाद कंपनी के को-फाउंडर और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर पीट डिजॉय को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया. क्रिस्टिन कैबोट ने भी एचआर हेड के पद से इस्तीफा दे दिया.
यह भी पढ़ें: 'Kiss Cam' से घिरी एस्ट्रोनॉमर ने चुना नया चेहरा, क्रिस मार्टिन की EX वाइफ को दी ये जिम्मेदारी
एस्ट्रोनॉमर और अफवाहें
एस्ट्रोनॉमर न्यूयॉर्क बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो एस्ट्रो नामक ओपन-सोर्स डेटा ऑर्केस्ट्रेशन टूल के लिए जानी जाती है. कंपनी ने साफ किया है कि बायरन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, भले ही सोशल मीडिया पर इसके विपरीत दावे किए जा रहे हों. फिलहाल, क्रिस्टिन और बायरन दोनों ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है.