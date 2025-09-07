scorecardresearch
 

तुर्की में फिर कांपी धरती... आया 4.9 तीव्रता का भूकंप, जानमाल का कोई नुकसान नहीं

तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने कहा कि खोज और बचाव अभियान समाप्त हो गया है और किसी गंभीर क्षति या हताहत होने के कोई अन्य संकेत नहीं मिले हैं. उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की सेवा बाधित नहीं हुई है.

तुर्की में 7 सितंबर की शाम 4.9 तीव्रता का भूकंप आया. (Representational Image)
तुर्की में 7 सितंबर की शाम 4.9 तीव्रता का भूकंप आया. (Representational Image)

तुर्की के बालिकेसिर प्रांत में रविवार को 4.9 तीव्रता का भूकंप आया. तुर्की के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (AFAD) ने बताया कि भूकंप से जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ. बालिकेसिर के सिंदिरगी क्षेत्र में आया भूकंप 7.72 किलोमीटर (4.8 मील) की गहराई में था.

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने एक बयान जारी कर देशवासियों की सलामती की दुआ की. देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल समेत कई प्रांतों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. आपदा प्राधिकरण ने पहले घंटे में छह झटकों की सूचना दी, जिनमें से एक की तीव्रता 4.9 थी. सभी नागरिकों से क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश नहीं करने की अपील की गई. 

यह भी पढ़ें: हाथ मिलाया, पीठ थपथपाई... ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस अंदाज में मिले PM मोदी और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन

गृह मंत्री अली येरलिकाया ने कहा कि खोज और बचाव अभियान समाप्त हो गया है और किसी गंभीर क्षति या हताहत होने के कोई अन्य संकेत नहीं मिले हैं. उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की सेवा बाधित नहीं हुई है. एएफएडी ने कहा कि भूकंप का केंद्र सिंदिरगी शहर में था. पिछले महीने इसी क्षेत्र में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि एक दर्जन के करीब इमारतें ढह गई थीं और लगभग 30 लोग घायल हुए थे. 

ढहे हुए एक मकान के मलबे से 4 लोगों को निकाला गया था, जिनमें से तीन को अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी मिल गई, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया था कि मलबे से निकाले जाने के बाद एक 81 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. तुर्की कई फॉल्ट लाइनों पर स्थित है, जिससे यह भूकंपों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है.

यह भी पढ़ें: तुर्की में भूकंप के जोरदार झटकों से दहशत में आए लोग, 1 की मौत, रिक्टर स्केल पर 6.0 रही तीव्रता

तुर्की का 1.6 करोड़ की आबादी वाला महानगर इस्तांबुल विशेष रूप से भूकंपीय गतिविधियों के लिए संवेदनशील है. फरवरी 2023 में, 7.8 तीव्रता वाले दो भूकंपों ने तुर्की में 53,000 से अधिक और पड़ोसी सीरिया में 6,000 लोगों की जान ले ली थी. उस भूकंप के दो वर्ष से अधिक समय बाद भी लाखों लोग विस्थापित हैं.

