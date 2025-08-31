नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मेलानिया ट्रंप को भी किया जाएगा नॉमिनेट? रिपब्लिकन प्रतिनिधि का बड़ा दावा

फ्लोरिडा की रिपब्लिकन प्रतिनिधि अन्ना पॉलिना लूना ने दावा किया है कि अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को यूक्रेन युद्ध से जुड़े शांति प्रयासों में उनकी भूमिका के लिए 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है.

लूना ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ये दावा किया है. उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच संभावित शांति प्रगति के पीछे मेलानिया एक प्रमुख कारण हो सकती हैं.

लूना का कहना है कि मेलानिया ट्रंप ने रूस के साथ अमेरिकी डायलॉग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने ये भी संकेत दिया कि मेलानिया यूक्रेन संघर्ष से संबंधित अमेरिकी मध्यस्थता प्रयासों में आगे भी शामिल हो सकती है.

मेलानिया ने पुतिन को लिखा था पत्र

इस महीने की शुरुआत में यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित अलास्का में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन को मेलानिया द्वारा लिखा गया एक पत्र सौंपा था. मेलानिया के ऑफिस ने बाद में इस पत्र को मीडिया के लिए जारी किया, जिसमें उन्होंने पुतिन से युद्ध से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा के लिए अपील की थी.

हालांकि, ये मैसेज मोटे तौर पर बच्चों के कल्याण पर केंद्रित था. लेकिन समाचार एजेंसियों ने इसमें अप्रत्यक्ष रूप से हजारों यूक्रेनी बच्चों का उल्लेख किया गया था, जिन्हें फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से कथित तौर पर रूस ले जाया गया है.

अलास्का शिखर सम्मेलन में ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत से कोई बड़ी सफलता नहीं मिली. रूसी सेना ने यूक्रेनी शहरों पर अपने हमले जारी रखे हैं. बीबीसी के अनुसार, गुरुवार को रूसी गोलाबारी में कीव में 23 लोग मारे गए, जिनमें चार बच्चे शामिल थे.

ये देश ट्रंप को कर चुके हैं नॉमिनेट

बता दें कि कई देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर चुके हैं, जिसमें रवांडा, इजरायल, गैबॉन, अजरबैजान और कंबोडिया शामिल हैं. इसके अलावा कुछ व्यक्ति निजी तौर पर भी ट्रंप को नॉमिनेट कर चुके हैं. आधिकारिक नियमों के अनुसार, ये पुरस्कार तीन व्यक्तियों या संगठनों के बीच साझा किया जा सकता है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, नोबेल कमेटी 10 अक्टूबर, 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता की घोषणा करने वाली है.

