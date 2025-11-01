'आप भी हिंदू धर्म से जुड़ें...', उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से अमेरिकी हिंदू संगठन की अपील

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के इंटरफेथ मैरिज (अंतरधार्मिक विवाह) पर दिए बयान के बाद हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने उनसे हिंदू धर्म से जुड़ने की अपील की है. वेंस ने कहा था कि उनकी पत्नी उषा (जो हिंदू परिवार में पली-बढ़ीं) ने उन्हें ईसाई धर्म से दोबारा जुड़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि उषा भी एक दिन ईसाई धर्म अपनाएंगी.

एचएएफ ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा, 'उपराष्ट्रपति महोदय, अगर आपकी पत्नी ने आपको अपने धर्म से दोबारा जोड़ा, तो आप भी हिंदू धर्म से जुड़ें. हिंदू धर्म में यह इच्छा नहीं की जाती कि आपका जीवनसाथी भी धर्म के संदर्भ में चीजों को वैसे ही देखे, जैसा आप देखते हैं.' संगठन ने कहा कि एक पब्लिक फिगर और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जेडी वेंस को हिंदुओं के धर्म पालन के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: 'मेरी पत्नी हिंदू हैं... धर्म परिवर्तन का उनका कोई इरादा नहीं', सोशल मीडिया पर उठे सवाल तो जेडी वेंस ने दिया जवाब

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बोलने के लिए जेडी वेंस के कुछ समर्थकों की आलोचना भी की. संगठन ने कहा, ‘आपके समर्थकों में शामिल कुछ सबसे मुखर आवाजें वास्तव में यह नहीं मानती हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता, जो इस राष्ट्र की स्थापना की मूल अवधारणाओं में से एक है, का विस्तार हिंदुओं तक होना चाहिए.’

Advertisement

विवाद की शुरुआत 29 अक्टूबर को मिसिसिपी विश्वविद्यालय में आयोजित टर्निंग पॉइंट यूएसए (TPUSA) के कार्यक्रम में हुई, जहां एक दक्षिण एशियाई महिला ने जेडी वेंस से उनकी इंटरफेथ मैरिज (अंतरधार्मिक विवाह) और इमिग्रेशन पॉलिसी पर सवाल किया. जवाब में वेंस ने कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि उषा, जो एक हिंदू परिवार में पली-बढ़ी हैं, वह भी चर्च से वही प्रेरणा लें, जो मुझे मिली. लेकिन अगर नहीं, तो भगवान ने सभी को स्वतंत्र इच्छा दी है.'

यह भी पढ़ें: 'मेरी पत्नी हिंदू हैं... उम्मीद है एक दिन वो ईसाई धर्म अपनाएंगी', बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस

अंतरधार्मिक विवाह के बारे में की गई अपनी टिप्पणियों के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शुक्रवार को स्पष्टीकरण जारी किया. उन्होंने ने कहा, 'उषा ईसाई नहीं हैं और न ही बनने की योजना है. लेकिन अंतरधार्मिक रिश्तों में मैं उम्मीद करता हूं कि वह मेरी तरह सोचें. फिर भी, मैं उन्हें प्यार और समर्थन देता रहूंगा.' एचएएफ ने इसे हिंदू धर्म की उदारता का प्रतीक बताया कि वेंस की पत्नी उषा उन्हें उनके धर्म से जोड़े रखने में मदद करती हैं.

---- समाप्त ----