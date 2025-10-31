scorecardresearch
 

'मेरी पत्नी हिंदू हैं... उम्मीद है एक दिन वो ईसाई धर्म अपनाएंगी', बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी हिंदू पत्नी ऊषा वेंस एक दिन ईसाई धर्म अपनाएंगी. उन्होंने अपनी इंटरफेथ शादी को आपसी सम्मान और समझ पर आधारित बताया. वेंस ने बताया कि उनकी पत्नी ने ही उन्हें ईसाई धर्म अपनाने में मदद की थी.

वेंस और ऊषा ने अपने तीन बच्चों को ईसाई धर्म में पाला है. (File Photo: ITG)
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि वह उम्मीद करते हैं कि एक दिन उनकी पत्नी ऊषा वेंस, जो हिंदू हैं, उनकी तरह ईसाई धर्म को अपनाएंगी. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी इंटरफेथ शादी आपसी सम्मान और समझ पर आधारित है. दिलचस्प बात यह है कि ईश्वर में पहले विश्वास न रखने वाले वेंस को ईसाई धर्म की ओर आने में उनकी पत्नी ऊषा ने ही मदद की थी.

जेडी वेंस ने यह बात बुधवार रात मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान कही. यह कार्यक्रम राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली कर्क (जिनकी सितंबर में हत्या हुई थी) की याद में आयोजित किया गया था. वेंस ने अपने धार्मिक सफर और उसके पारिवारिक जीवन पर पड़े प्रभाव के बारे में बात की.

लॉ स्कूल में ऊषा से मिले थे वेंस

वेंस और ऊषा की मुलाकात येल लॉ स्कूल में हुई थी. उस समय वेंस खुद को अग्नोस्टिक (अनीश्वरवादी यानी जिसे ईश्वर के अस्तित्व पर स्पष्ट विश्वास न हो) मानते थे. शादी के बाद दोनों ने फैसला किया कि उनके तीनों बच्चों को ईसाई धर्म में पाला जाएगा. इवेंट के दौरान वेंस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन ऊषा भी ईसाई धर्म को अपनाएंगी.

उन्होंने कहा, 'ज्यादातर रविवार को वह मेरे साथ चर्च जाती हैं. जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, और आज भी कह रहा हूं, कि क्या मैं चाहता हूं कि एक दिन उन्हें भी वही एहसास हो जो मुझे चर्च में हुआ? हां, मैं यह चाहता हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे ईसाई धर्म पर विश्वास है और चाहता हूं कि मेरी पत्नी भी इसे समझे. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान को अपनी इच्छा चुनने की आजादी दी है.'

यह जवाब उन्होंने एक भारतीय मूल की महिला के सवाल पर दिया, जिसने उनकी हिंदू पत्नी और 'इंटरकल्चरल परिवार' का जिक्र किया. वेंस ने यह भी बताया कि उनके दोनों बच्चे ईसाई स्कूल में पढ़ते हैं और बड़े बेटे ने पिछले साल ‘फर्स्ट कम्यूनियन’ लिया था.

कैसे एक हिंदू पत्नी ने वेंस को ईसाई धर्म अपनाने में मदद की?

वेंस बचपन से प्रोटेस्टेंट ईसाई परिवार में पले थे, लेकिन लंबे समय तक वे अपने धर्म से दूर रहे. 2016 में वह कैथोलिक बनने पर विचार करने लगे और 2019 में उनका बपतिस्मा हुआ. 2024 में वेंस ने बताया था कि इस सफर में उनकी पत्नी ऊषा ने उनका बहुत साथ दिया.

फॉक्स न्यूज के एक इंटरव्यू में ऊषा ने बताया कि 'मैं धार्मिक परिवार में पली हूं. मेरे माता-पिता हिंदू हैं. मैंने धर्म की शक्ति अपने जीवन में महसूस की है. मुझे पता था कि जेडी कुछ तलाश रहे हैं और यह उनके लिए सही लगा.' उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पति-पत्नी परिवार और बच्चों की परवरिश को लेकर एक जैसी सोच रखते हैं.

---- समाप्त ----
