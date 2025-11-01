scorecardresearch
 

Feedback

'मेरी पत्नी हिंदू हैं... धर्म परिवर्तन का उनका कोई इरादा नहीं', सोशल मीडिया पर उठे सवाल तो जेडी वेंस ने दिया जवाब

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपनी पत्नी ऊषा वेंस के धर्म को लेकर उठे विवाद का जवाब दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पत्नी हिंदू हैं और उनका धर्म बदलने का कोई इरादा नहीं है. वेंस ने आलोचकों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि धर्म व्यक्तिगत मामला है और इससे उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा.

Advertisement
X
जेडी वेंस ने बताया था कि उनकी पत्नी ने ही उन्हें ईसाई धर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित किया था. (File Photo: ITG)
जेडी वेंस ने बताया था कि उनकी पत्नी ने ही उन्हें ईसाई धर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित किया था. (File Photo: ITG)

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपनी पत्नी ऊषा वेंस के धर्म को लेकर दिए गए बयान का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी हिंदू हैं, ईसाई नहीं और उनका धर्म बदलने का कोई इरादा भी नहीं है. वेंस ने यह भी साफ किया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी के धर्म को बिल्कुल भी कमतर नहीं आंका है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में वेंस ने अपने आलोचकों पर 'नफरत' और 'ईसाई विरोधी पूर्वाग्रह' फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा, 'किसी ने मेरी पत्नी के धर्म को लेकर बेहद घिनौनी टिप्पणी की है और यह पहली बार नहीं है.'

क्या है पूरा विवाद?

सम्बंधित ख़बरें

Wife leaves Hinduism to become Christian: U.S. Vice President
''चाहता हूँ वो ईसाई बन जाए', अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान पर बवाल 
US Vice President JD Vance and Usha Vance
'मेरी पत्नी हिंदू हैं... उम्मीद है एक दिन वो ईसाई धर्म अपनाएंगी', बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 
भारतीय मूल की महिला ने जेडी वेंस पर साधा निशाना (Photo: Reuters)
'आप हमें कैसे रोक सकते हैं...', भारतीय मूल की महिला ने जेडी वेंस को खूब सुनाया 
Duniya Aaj Tak
जेडी वेंस की हमास को चेतावनी, देखें दुनिया आजतक 
जेडी वैंस ने गाजा युद्धविराम को बेहतर बताया और हामास को चेतावनी दी (Photo: AP)
'अगर संयम टूटा तो हालात बदल जाएंगे...', इजरायल दौरे पर हमास को अमेरिकी उपराष्ट्रपति की चेतावनी 

विवाद तब शुरू हुआ जब एक यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में वेंस ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उनकी पत्नी ईसाई धर्म अपना सकती हैं. उन्होंने बताया कि ऊषा अक्सर परिवार के साथ चर्च जाती हैं और उनके बच्चे ईसाई धर्म में पाले जा रहे हैं. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी आलोचना की और इसे ऊषा की हिंदू पहचान का अनादर बताया.

कार्यक्रम के दौरान एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि क्या वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी 'क्रिश्चियन बनें', तो वेंस ने कहा कि धर्म व्यक्तिगत मामला है और इससे उनके रिश्ते पर कभी असर नहीं पड़ा. उन्होंने कहा, 'अगर वह नहीं भी करती हैं, तो भी यह उनका निर्णय है. ईश्वर ने सबको स्वतंत्र इच्छा दी है.'

Advertisement

'मेरी पत्नी हिंदू हैं'

विरोध के बाद वेंस ने लिखा, 'मेरी पत्नी ईसाई नहीं हैं और न ही धर्म बदलने की उनकी कोई योजना है. लेकिन किसी भी इंटरफेथ शादी की तरह मैं भी उम्मीद रखता हूं कि शायद एक दिन वह मेरे नजरिए से चीजों को देखें.' उन्होंने यह भी कहा कि वह हमेशा अपनी पत्नी से प्यार और समर्थन करते रहेंगे.

वेंस ने बताया कि ऊषा ने ही उन्हें कई साल पहले ईसाई धर्म से दोबारा जुड़ने के लिए प्रेरित किया था. उन्होंने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि 'ईसाइयों के अपने विश्वास होते हैं और हम उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं. इसमें कुछ भी गलत नहीं है.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement