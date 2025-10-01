'कतर पर अटैक किया तो...', पहले माफी मंगवाई और अब नेतन्याहू को ट्रंप ने दी खुली चेतावनी

दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाने वाले हमले के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू से ट्रंप ने पहले माफी मंगवाई और अब एक सख्त चेतावनी जारी की है. राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कतर की सुरक्षा की गारंटी दी गई है. इस आदेश में कहा गया है कि अगर किसी देश ने दोहा पर हमला किया तो अमेरिका जरूरत होने पर सैन्य कार्रवाई भी करेगा. यह कदम इजरायल के हालिया एयरस्ट्राइक और व्हाइट हाउस में पीएम नेतन्याहू के साथ मीटिंग के बाद उठाया गया है.

ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अमेरिका और कतर लंबे समय से सहयोगी रहे हैं. अमेरिकी सेना की मौजूदगी से लेकर क्षेत्रीय शांति प्रयासों तक, कतर ने हमेशा अहम भूमिका निभाई है.

हमास को निशाना बनाने वाले दोहा पर हालिया इजरायली एयरस्ट्राइक को अमेरिका और कतर दोनों ने कड़ी निंदा की थी. इसके कुछ ही हफ्तों बाद यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सामने आया है.

कतर को बाहरी हमलों से बचाने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध

आदेश में कहा गया है कि अमेरिका कतर की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा को बाहरी हमलों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह संबंध दोनों देशों की दशकों पुरानी साझेदारी और सुरक्षा सहयोग को ध्यान में रखकर लिया गया है.

ट्रंप के आदेश में यह भी कहा गया है कि कतर पर किसी भी सशस्त्र हमले को अमेरिका अपनी सुरक्षा और शांति के लिए खतरा मानेगा. ऐसी स्थिति में अमेरिका कूटनीतिक, आर्थिक और जरूरत पड़ने पर सैन्य कदम उठाएगा.

कतर पर होने वाले बाहरी हमलों का जवाब देगा अमेरिका

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर मिलकर कतर के साथ संयुक्त योजना बनाएंगे ताकि किसी भी बाहरी हमले का तेजी से जवाब दिया जा सके.

इनके अलावा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यह निर्देश दिया गया है कि वह इस आश्वासन को दोहराते रहें और अन्य सहयोगी देशों के साथ मिलकर कतर के लिए सुरक्षा सहयोग सुनिश्चित करें. साथ ही, कतर के कूटनीतिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए शांति और मध्यस्थता की कोशिशों में उसकी भूमिका जारी रखने पर भी जोर दिया गया है.

दोहा में हमास नेताओं को इजरायल ने बनाया था निशाना

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी से 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले के लिए माफी मांगी है. नेतन्याहू ने वादा किया है कि अब आगे ऐसे हमले कतर में नहीं किए जाएंगे.

रिपोर्ट के मुताबिक यह माफी गाजा युद्ध खत्म करने और सभी बंधकों की रिहाई के लिए हो रही डील को अंतिम रूप देने की कोशिशों का अहम हिस्सा है. दरअसल, कतर इजरायल के हमले के बाद से हमास के साथ बातचीत में मध्यस्थता करने से इनकार कर रहा था. यह हमला दोहा में हमास के कुछ शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया गया था.

