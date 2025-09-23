scorecardresearch
 

Feedback

न्यूयॉर्क में UNGA की बैठकों के बीच सीक्रेट सर्विस का बड़ा एक्शन, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा बड़ा खतरा किया बेअसर

अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने न्यूयॉर्क ट्राई-स्टेट एरिया में 300 SIM सर्वर और 1 लाख SIM कार्ड जब्त कर टेलीकॉम खतरे को विफल किया. यह नेटवर्क वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ धमकियों और संभावित हमलों में शामिल था. संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मिले इस नेटवर्क से बड़े व्यवधान की आशंका थी.

Advertisement
X
न्यूयॉर्क में UNGA की सभा चल रही है और इस दौरान वर्ल्ड लीडर्स शहर में पहुंच रहे हैं. (Photo- @SecretService)
न्यूयॉर्क में UNGA की सभा चल रही है और इस दौरान वर्ल्ड लीडर्स शहर में पहुंच रहे हैं. (Photo- @SecretService)

न्यूयॉर्क ट्राई-स्टेट एरिया में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने एक बड़े साइबर-टेलीकम्युनिकेशन खतरे को विफल कर दिया है. एजेंसी ने 300 से अधिक SIM सर्वर और लगभग 1 लाख SIM कार्ड जब्त किए, जो वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ टेलीकॉम-आधारित धमकियों और संभावित हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे.

सीक्रेट सर्विस ने बताया कि यह नेटवर्क अज्ञात टेलीफोनिक धमकियों के साथ-साथ कई तरह के टेलीकम्युनिकेशन हमले करने में सक्षम था. इनमें सेल टावर डिसेबल करना, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और अपराध सिंडिकेट्स और संभावित राष्ट्र-राज्य खतरे पैदा करने वाले तत्वों के बीच एन्क्रिप्टेड और गुप्त संचार की सुविधा शामिल थी.

यह भी पढ़ें: 'इजरायल अगर हमले न रोके तो बल प्रयोग की सिफारिश करें', तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की UNGA से अपील

सम्बंधित ख़बरें

donald trump, viktor orban,
इस छोटे से देश ने ट्रंप को दिखाया ठेंगा, कहा- रूस से तेल लेना बंद नहीं करेंगे 
Xi Jinping
China के रूस से तेल खरीद में भारी गिरावट की क्या है वजह? 
भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उकसाने वाला वीडियो डाला. (Photo- ITG)
भारत-विरोधी बातें करने वाला पन्नू अमेरिकी जमीन पर आजाद क्यों? 
Srinivas Gopalan and Rahul GoyalSrinivas Gopalan and Rahul Goyal
वीजा विवाद के बीच भारतीय मूल के 2 प्रोफेशनल का प्रमोशन! अमेरिकी कंपनियों ने बनाया CEO  
paracetamol not good for pregnant ladies
Trump: प्रेगनेंसी में न खांए पैरासिटामोल मेडिसिन 

एजेंसी के अनुसार, यह उपकरण संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की न्यूयॉर्क में चल रही बैठक से 35 मील के दायरे में पाए गए. इस आयोजन की संवेदनशीलता और संभावित टेलीकॉम व्यवधान को देखते हुए एजेंसी ने तत्काल कार्रवाई की.

टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश

सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर सीन करन ने कहा, "हमारे देश की टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था को अस्थिर करने की क्षमता रखने वाले इस नेटवर्क का खतरा बहुत बड़ा था. सीक्रेट सर्विस का उद्देश्य हमेशा रोकथाम है, और यह जांच यह स्पष्ट करती है कि हमारे प्रोटेक्टीज के खिलाफ किसी भी आसन्न खतरे को तुरंत ट्रैक कर नष्ट किया जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'दूसरों पर हिंसा का आरोप लगाना PAK के पाखंड की चरम सीमा...', UNGA में पाकिस्तान को भारत की खरी-खरी

नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो सकता था खतरा

प्रारंभिक फॉरेंसिक जांच में ऐसे सेलुलर कम्युनिकेशन पाए गए हैं जो कुछ राष्ट्र-राज्य खतरे पैदा करने वाले समूहों और संघीय एजेंसियों की निगरानी सूची में शामिल व्यक्तियों से जुड़े हो सकते हैं.

यह ऑपरेशन सीक्रेट सर्विस की एडवांस्ड थ्रेट इंटरडिक्शन यूनिट ने अंजाम दिया, जो हाल ही में बनाई गई एक विशेष टीम है और गंभीर और तात्कालिक खतरों को निष्क्रिय करने पर केंद्रित है. अभी जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement