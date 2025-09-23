न्यूयॉर्क में UNGA की बैठकों के बीच सीक्रेट सर्विस का बड़ा एक्शन, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा बड़ा खतरा किया बेअसर

न्यूयॉर्क ट्राई-स्टेट एरिया में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने एक बड़े साइबर-टेलीकम्युनिकेशन खतरे को विफल कर दिया है. एजेंसी ने 300 से अधिक SIM सर्वर और लगभग 1 लाख SIM कार्ड जब्त किए, जो वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ टेलीकॉम-आधारित धमकियों और संभावित हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे.

सीक्रेट सर्विस ने बताया कि यह नेटवर्क अज्ञात टेलीफोनिक धमकियों के साथ-साथ कई तरह के टेलीकम्युनिकेशन हमले करने में सक्षम था. इनमें सेल टावर डिसेबल करना, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और अपराध सिंडिकेट्स और संभावित राष्ट्र-राज्य खतरे पैदा करने वाले तत्वों के बीच एन्क्रिप्टेड और गुप्त संचार की सुविधा शामिल थी.

एजेंसी के अनुसार, यह उपकरण संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की न्यूयॉर्क में चल रही बैठक से 35 मील के दायरे में पाए गए. इस आयोजन की संवेदनशीलता और संभावित टेलीकॉम व्यवधान को देखते हुए एजेंसी ने तत्काल कार्रवाई की.

टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश

सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर सीन करन ने कहा, "हमारे देश की टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था को अस्थिर करने की क्षमता रखने वाले इस नेटवर्क का खतरा बहुत बड़ा था. सीक्रेट सर्विस का उद्देश्य हमेशा रोकथाम है, और यह जांच यह स्पष्ट करती है कि हमारे प्रोटेक्टीज के खिलाफ किसी भी आसन्न खतरे को तुरंत ट्रैक कर नष्ट किया जाएगा.

नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो सकता था खतरा

प्रारंभिक फॉरेंसिक जांच में ऐसे सेलुलर कम्युनिकेशन पाए गए हैं जो कुछ राष्ट्र-राज्य खतरे पैदा करने वाले समूहों और संघीय एजेंसियों की निगरानी सूची में शामिल व्यक्तियों से जुड़े हो सकते हैं.

यह ऑपरेशन सीक्रेट सर्विस की एडवांस्ड थ्रेट इंटरडिक्शन यूनिट ने अंजाम दिया, जो हाल ही में बनाई गई एक विशेष टीम है और गंभीर और तात्कालिक खतरों को निष्क्रिय करने पर केंद्रित है. अभी जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं.

