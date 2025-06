अमेरिका ने मिडिल ईस्ट खाली करना शुरू किया, डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग- 'ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता, वेरी सिंपल...'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है, अमेरिका ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा. ट्रंप ने एक ऐसा संकेत दिया है जो बताता है कि मिडिल ईस्ट एक बार से जंग की चपेट में जा सकता है. ट्रंप ने कहा है कि मध्य पूर्व से अमेरिका अपने स्टाफ को बाहर निकाल रहा है. आने वाले समय में ये एक खतरनाक जगह हो सकता है. ट्रंप ने कहा कि हम देखेंगे कि यहां क्या हो सकता है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बुधवार को पहले खबर दी थी कि अमेरिका अपने इराकी दूतावास को आंशिक रूप से खाली करने की तैयारी कर रहा है और क्षेत्र में बढ़े सुरक्षा जोखिमों के कारण सेना से जुड़े परिवारों को मिडिल ईस्ट छोड़ने कह रहा है.

अब अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवाद, किडनैपिंग, हथियारबंद लड़ाई और आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए इस क्षेत्र में आने के खिलाफ लेवल-4 कैटेगरी की चेतावनी जारी की है और लोगों ने से कहा है कि वे इन इलाकों की यात्रा न करें. अमेरिका ने कहा है कि इस समय इराक की यात्रा करना अत्यधिक और जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाला जोखिम हो सकता है.

चार अमेरिकी और दो इराकी सूत्रों ने यह नहीं बताया कि किस सुरक्षा जोखिम के कारण यह निर्णय लिया गया.

मध्य पूर्व से अमेरिका के बाहर आने की खबरों ने मार्केट में शंका देखी गई.वहीं तेल की कीमतों में 4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो गई.

एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि विदेश विभाग ने बहरीन और कुवैत से वैसे लोगों को एरिया छोड़ देने को कहा है जो इस क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं. ये स्वैच्छिक फैसला होगा.

विदेश विभाग ने बुधवार शाम को अपने विश्वव्यापी ट्रेवल एडवाइजरी को अपडेट करते हुए कहा, "11 जून को विदेश विभाग ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के कारण गैर-आपातकालीन अमेरिकी सरकारी स्टाफ को यहां से प्रस्थान करने का आदेश दिया है."

बता दें कि अमेरिका द्वारा मध्यपूर्व से अपने स्टाफ को निकालने का फैसला उन नाजुक क्षणों में आया है जब ट्रंप ईरान के साथ परमाणु समझौते को अंतिम रूप नहीं दे पा रहे हैं. ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील लगातार अटक रहा है.

इस बीच अमेरिकी खुफिया संकेत देते हैं कि इजरायल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की तैयारी कर रहा है.

इस मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकी कर्मियों को निकाला जा रहा है क्योंकि ये खतरनाक जगह हो सकता है और हम देखते हैं कि आगे क्या होता है. हमने उन्हें बाहर जाने का नोटिस दिया है.

जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि पूरे क्षेत्र का राजनीतिक और सैन्य तापमान कम करने के लिए कुछ किया जा सकता है या नहीं. इसके जवाब में ट्रंप ने साफ साफ कहा कि, 'ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, उनके पास परमाणु बम नहीं हो सकता है.'

यूरेनियम का संवर्धन रोके ईरान, नहीं तो...

बता दें कि ट्रम्प ने बार-बार ईरान पर हमला करने की धमकी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फेल हो जाती है तो इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है.

बुधवार को जारी एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर कम भरोसा हो रहा है कि तेहरान यूरेनियम संवर्धन को रोकने के लिए सहमत होगा जो कि एक प्रमुख अमेरिकी मांग है.

इधर ईरान के रक्षा मंत्री अज़ीज़ नसीरज़ादेह ने भी बुधवार को कहा कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो वह क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई करेगा.

तुम दखल देने वाले कौन होते हो?

In the current nuclear talks that are being mediated by Oman, the US’s proposal is 100% against the spirit of "We can."

What the US is demanding is that you should have no nuclear industry at all and be dependent on them.