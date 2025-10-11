अमेरिकी सेना के लिए गोला-बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 19 लोगों की मौत की आशंका

अमेरिका के दक्षिणी राज्य टेनेसी में एक सैन्य विस्फोटक निर्माण इकाई में हुए भीषण धमाके में 19 लोग लापता हैं और उनके मरने की आशंका है. यह हादसा एक्यूरेट एनर्जेटिक सिस्टम नाम की कंपनी में हुआ, जो ग्रामीण इलाके में स्थित है और सैन्य इस्तेमाल के लिए विस्फोटक बनाती है. स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 7:45 बजे हुए इस धमाके की आवाज मीलों दूर तक सुनी गई.

हम्फ्रीज काउंटी के शेरिफ क्रिस डेविस ने कहा, "यह एक भयानक दृश्य है, 19 लोग अभी तक लापता हैं." हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं की.

सामने आई तस्वीरों से पता चला कि कंपनी का हिलटॉप इलाका पूरी तरह से धुएं और मलबे में तब्दील हो गया है. विस्फोट के बाद एक इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई, और उसके आसपास की गाड़ियां जलकर खाक हो गईं. मलबा आधे मील तक बिखरा हुआ था. बताया गया कि 15 मील (करीब 24 किलोमीटर) दूर तक धमाके के झटके महसूस किए गए.

आठ इमारतों में बनाया जाता था गोला-बारूद

कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, एक्यूरेट एनर्जेटिक सिस्टम आठ इमारतों वाले परिसर में विस्फोटक और गोला-बारूद बनाती और टेस्ट करती है. यह सुविधा बकस्नोर्ट इलाके में स्थित है, जो नैशविल से करीब 97 किलोमीटर (60 मील) दक्षिण-पश्चिम में है.

एक के बाद एक कई विस्फोट हुए

हम्फ्रीज काउंटी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की प्रवक्ता ग्रे कॉलियर ने बताया कि अब आगे किसी और विस्फोट का खतरा नहीं है और दोपहर तक स्थिति नियंत्रण में ले ली गई थी. इमरजेंसी टीम को शुरुआती घंटों में प्लांट के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वहां लगातार छोटे विस्फोट हो रहे थे.

विस्फोट का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है. शेरिफ डेविस ने कहा कि इसकी जांच में कई दिन लग सकते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि यह फैक्ट्री सैन्य आपूर्ति के लिए विस्फोटक तैयार करने और रिसर्च वर्क करने वाली प्रमुख इकाई है.

