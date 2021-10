गजनवी की कब्र पर पहुंचा तालिबानी नेता Anas Haqqani, सोमनाथ मंदिर तोड़ने का किया जिक्र

अफगानिस्तान (Afghanistan) की सत्ता में आए तालिबान (Taliban) को डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है और अब उसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं. तालिबानी नेता अनस हक्कानी (Anas Haqqani) ने मंगलवार को महमूद गजनवी (Mahmud Ghaznavi) की कब्र पर पहुंचा. यहां पहुंचकर उसने गजनवी की तारीफ की और सोमनाथ मंदिर को तोड़े जाने का जिक्र भी किया.

महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था. उसने भारत पर 17 बार हमले किए थे. उसी की दरगाह पर अनस हक्कानी पहुंचा था. यहां पहुंचकर हक्कानी ने बड़े गर्व से सोमनाथ मंदिर तोड़ने का जिक्र किया.

हक्कानी ने ट्वीट किया, 'आज हमने 10वीं सदी के मुस्लिम योद्धा और मुजाहिद महमूद गजनवी की दरगाह का दौरा किया. गजनवी ने एक मजबूत मुस्लिम शासन स्थापित किया था और सोमनाथ की मूर्ति तोड़ी थी.'

Today, we visited the shrine of Sultan Mahmud Ghaznavi, a renowned Muslim warrior & Mujahid of the 10th century. Ghaznavi (May the mercy of Allah be upon him) established a strong Muslim rule in the region from Ghazni & smashed the idol of Somnath. pic.twitter.com/Ja92gYjX5j