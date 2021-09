अफगानिस्तान: काबुल में फिर दागे गए कई रॉकेट, पावर स्टेशन के पास हुआ हमला

अफगानिस्तान के काबुल में एक पावर स्टेशन के पास रॉकेट हमलों की खबर सामने आई है. यह जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी. हालांकि, अभी तक इन हमलों में जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है.

Several rockets hit the area near a power station in #Kabul, local media reports.



▪️No damage or casualties reported so far. pic.twitter.com/Fubcufy3mE