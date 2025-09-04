2200 मौतों के बाद अफगानिस्तान में फिर आया भूकंप, UN ने चेताया- भोजन और दवाओं की भारी कमी

अफगानिस्तान में एक बार फिर से धरती में कंपन हुआ है. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस के मुताबिक, गुरुवार को दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. इस हफ्ते की शुरुआत में भी अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्सों में एक बाद एक कई भूकंप आए थे, जिनमें 2,200 से ज्यादा लोग मारे गए और 3,600 से ज्यादा घायल हुए थे. इन भूकंपों ने गांवों को पूरी तरह से खत्म कर दिया और हजारों लोग बेघर हो गए हैं.

जीएफजेड ने बताया कि इस भूकंप की गहराई 10 किमी (6.21 मील) थी. यह भूकंप इस हफ्ते के उन भूकंपों के बाद आया है, जो अफगानिस्तान के सबसे घातक भूकंपों में से थे.

इन भूकंपों ने कुनार और नांगरहार प्रांतों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी. रविवार को आए पहले भूकंप की तीव्रता 6 थी और उसकी गहराई भी 10 किमी (6 मील) थी.

बढ़ता मानवीय संकट...

इन भूकंपों की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं. सहायता समूहों ने चेतावनी दी है कि उनके पास संसाधन कम हो रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों ने भोजन, आश्रय और चिकित्सा आपूर्ति की गंभीर जरूरत बताई है. इस नए भूकंप ने पहले से ही संकटग्रस्त इलाके में और ज्यादा परेशानी बढ़ा दी है.

