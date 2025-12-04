scorecardresearch
 
अमेरिका में पकड़ा गया अफगान आतंकी... ISIS-K का हमदर्द, पिता को भेजे थे हथियार

अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने वॉशिंगटन डीसी के पास अफगान नागरिक जान शाह साफी को गिरफ्तार किया है, जिस पर आतंकी संगठन ISIS-K का समर्थन करने और अपने मिलिशिया कमांडर पिता को हथियार मुहैया कराने का आरोप है. यह गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब बाइडेन प्रशासन की अफगान नीति पर सवाल उठ रहे हैं.

यह गिरफ्तारी बाइडेन प्रशासन की अफगान नीति पर उठ रहे सवालों के बीच हुई है. (Photo: Representational)
यह गिरफ्तारी बाइडेन प्रशासन की अफगान नीति पर उठ रहे सवालों के बीच हुई है. (Photo: Representational)

अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने बुधवार को जानकारी दी कि अफगानिस्तान से आए एक संदिग्ध आतंकी को वॉशिंगटन डीसी से कुछ दूरी पर गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट ICE की टीम ने की. गिरफ्तार किए गए आतंकी की पहचान अफगान नागरिक जान शाह साफी के रूप में हुई है, जो बिना जांच-पड़ताल के अमेरिका में दाखिल हुआ था.

आतंकी संगठन ISIS-K का समर्थक

होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक, जान शाह साफी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया-खोरासान (ISIS-K) का समर्थक है. उस पर आरोप है कि उसने आतंकवादी संगठन को मदद पहुंचाई और अपने पिता को भी हथियार मुहैया कराए, जो अफगानिस्तान में एक मिलिशिया समूह का कमांडर बताया जा रहा है.

यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है, जब पिछले बाइडेन प्रशासन की अफगान नीति को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. डीएचएस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा, 'बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा संकटों में से एक को जन्म दिया है.'

'बिना जांच के अमेरिका में घुस गए लाखों अफगान'
  
विभाग ने कहा, 'बाइडेन ने लगभग 1 लाख 90 हजार अफगान नागरिकों को बिना कड़ी जांच के अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दे दी, जिनकी पहचान और मंशा की जांच तब की गई, जब वे अमेरिकी धरती पर पहुंच चुके थे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल 20 जनवरी से लगातार इस गंभीर और अनियंत्रित राष्ट्रीय सुरक्षा संकट को ठीक करने के लिए हर दिन काम कर रहे हैं.'

अफगान नागरिक ने ही किया था नेशनल गार्ड पर हमला
 
गिरफ्तार किए गए आतंकी से अब सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और जांच आगे बढ़ाई जा रही है. इससे पहले व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के दो जवानों पर हमला करने वाले आरोपी की भी पहचान अफगान शरणार्थी रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में हुई थी जो बाइडेन प्रशासन के ऑपरेशन एलाइज वेलकम (Operation Allies Welcome) के तहत अमेरिका आया था.

---- समाप्त ----
